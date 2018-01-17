Во всех заменителях настоящего молока не хватает йода



«Молоко коров является основным источником йода для жителей северных стран Европы. Стакан «альтернативного» молока содержит в себе лишь два микрограмма йода, тогда как взрослый человек должен употреблять примерно 150 микрограммов этого вещества в день», — говорит Маргарет Рейман (Margaret Rayman) из университета Сюррея (Великобритания). :

По её словам, для беременных женщин эта планка ещё выше – около 200 микрограммов йода в день.

За последние годы производители сладостей и различных пищевых продуктов создали несколько десятков растительных аналогов коровьего молока, похожих на него по вкусу, консистенции и, предположительно, набору нутриентов. Помимо соевого молока существуют также его аналоги из миндаля, риса, кокосовой мякоти, а ещё различные детские смеси из растительного сырья.

Подобное «молоко» пользуется популярностью не только среди веганов, но и людей, страдающих от непереносимости лактозы, аллергий или не желающих получать дополнительных калорий. В целом, такие напитки сегодня считаются безопасными, однако их пищевая ценность пока не изучалась учёными.

Рейман и её коллеги решили восполнить этот недостаток, изучив химический состав 47 марок искусственного молока и сравнив содержание различных витаминов, жиров и микроэлементов в них и в настоящем молоке коров.

Оказалось, все они обладали одним общим недостатком: в растительном «молоке» почти полностью отсутствовал йод, один из важнейших микроэлементов для здоровья щитовидной железы и зубов. В среднем почти все марки этих продуктов содержали примерно в 50 раз меньше йода, чем обычное молоко.

Как правило, многие люди получают большую часть йода вместе с молоком и другими молочными продуктами. Растительные заменители молока считаются полными его аналогами, в том числе многие думают, что такие напитки обеспечат их тем же количеством йода и витаминов.

Рейман отмечает, что это не так: для обеспечения себя нужным количеством йода человеку придётся выпить не один, а 75 стаканов соевого или миндального молока. По её словам, всё это следует учитывать врачам при подготовке диетических рекомендаций для беременных женщин и кормящих матерей, чей организм критически нуждается в достаточном количестве йода для нормального развития ребёнка.