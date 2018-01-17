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В Дубае построят город для колонизаторов Марса

17.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В Дубае построят город для колонизаторов Марса

В Дубае появится город, в котором будут проводиться исследования колонизации Марса. Соответствующий национальный проект представил наследный принц Дубая шейх Мохаммед бин Рашид. 
Площадь города, который получил название Mars Scientific City, составит 1,9 миллиона квадратных футов – примерно 180 тысяч квадратных метров. Здания в городе будут выполнены в форме прозрачных куполов – «биокубов». Их изображение, напоминающее кадр из фантастического фильма, появилось на странице Twitter Дубайского медиацентра.

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Купола, расположенные в пустыне, будут имитировать условия жизни на Марсе. В них будет создана замкнутая система, позволяющая жителям полностью обеспечивать свои потребности. На постройку города будет потрачено 500 миллионов дирхамов (примерно 136 миллиов долларов).
Ранее шейх Мохаммед сообщал, что ОАЭ планируют построить город на самой Красной планете. Это, по его мнению, должно произойти к 2117 году.

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Метки:  колонизаторов, построят

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