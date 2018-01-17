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Обнаружен парадокс теории Эйнштейна нарушающий физическую картину мира
17.01.2018 Что от нас скрывали
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Физики из Университета Глазго обнаружили парадокс теории Эйнштейна, который может нарушать основополагающий принцип равноправия инерциальных систем отсчета (ИСО) и тем самым ставит под угрозу физическую картину мира. :
Согласно принципу относительности для разных ИСО, представленных покоящимися и двигающимися телами, законы физики проявляются одинаково. Однако ученые выяснили, что этот принцип может не выполняться для движущихся возбужденных атомов.
Парадокс заключается в том, что атомы могут спонтанно испускать фотоны, но при этом на частицы света распространяется эффект Доплера. Наблюдатель видит, что фотоны от удаляющегося тела сдвинуты в сторону красной части спектра и обладают меньшей энергией, чем частицы от приближающегося объекта, которые сдвинуты к фиолетовой части спектра. Если атом движется, то частица света, испущенная в направлении перемещения заберет больше энергии, чем та, что была излучена в противоположном направлении. Покоящийся атом в обоих случаях изменяет свой импульс одинаково.
Таким образом, для неподвижного атома средний импульс не изменяется, а для движущегося он уменьшается. Возникает эффект силы трения, связанный со спонтанным излучением, и атом начинает тормозить. Поскольку эта сила присутствует в одних ИСО, но отсутствует в других, принцип равноправия нарушается.
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