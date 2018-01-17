Реклама

Gallery

15 1381921629_triumf-i-tragedii-velikih-skripok_2 1382753882_thumb_prizrak-ten-tashil-cheloveka-za-nogu_1 2-210x126 1383797523_podpolkovnik-morskoiy-aviacii-moya-vstrecha-s-nlo_3 1392080941_konec-zimy-konec-sveta 1394240943_thumb_samye-zhguchie-taiyny-antarktidy-svyazany-s-prishel-cami_4 1410293523_masonskiiy-gorod-v-samom-serdce-evrazii_20

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Обнаружен парадокс теории Эйнштейна нарушающий физическую картину мира

17.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Обнаружен парадокс теории Эйнштейна нарушающий физическую картину мира

Физики из Университета Глазго обнаружили парадокс теории Эйнштейна, который может нарушать основополагающий принцип равноправия инерциальных систем отсчета (ИСО) и тем самым ставит под угрозу физическую картину мира.

:

Согласно принципу относительности для разных ИСО, представленных покоящимися и двигающимися телами, законы физики проявляются одинаково. Однако ученые выяснили, что этот принцип может не выполняться для движущихся возбужденных атомов.

Парадокс заключается в том, что атомы могут спонтанно испускать фотоны, но при этом на частицы света распространяется эффект Доплера. Наблюдатель видит, что фотоны от удаляющегося тела сдвинуты в сторону красной части спектра и обладают меньшей энергией, чем частицы от приближающегося объекта, которые сдвинуты к фиолетовой части спектра. Если атом движется, то частица света, испущенная в направлении перемещения заберет больше энергии, чем та, что была излучена в противоположном направлении. Покоящийся атом в обоих случаях изменяет свой импульс одинаково.

Таким образом, для неподвижного атома средний импульс не изменяется, а для движущегося он уменьшается. Возникает эффект силы трения, связанный со спонтанным излучением, и атом начинает тормозить. Поскольку эта сила присутствует в одних ИСО, но отсутствует в других, принцип равноправия нарушается.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  картину, нарушающий, обнаружен, парадокс, теории, физическую, Эйнштейна

Похожие сообщения:

?>