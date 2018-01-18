Тектоника на Земле могла появиться из-за астероидов

В одной из статей о нейробиологии младенческого сознания несколько лет назад был поставлен вопрос: «Когда ваш ребенок становится сознательным?». Предпосылкой, конечно же, было то, что дети не рождаются с сознанием, а вместо этого развивают его в... Подробнее