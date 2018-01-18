Земля — площадка для опытов пришельцев над людьми

Сенсация в Австралии и Южной Африке

Недавно,

в Южной Африке и Австралии были найдены рисунки эпохи первобытной

культуры. Всего около 5000 набросков. Такое открытие было сделано

Австралийской и Американской экспедициями совместно. Команда занимается

изучением наскальных изображений. Многие рисунки были представлены в

виде полулюдей и полуживотных. К примеру, туловище человека, а голова

быка, или наоборот, тело коня, а голова человеческая. Это художество

было создано приблизительно 32 тысячи лет назад. И, по словам ученых, а

именно: историка Пола Такона из Сиднея и антрополога Кристофера

Чиппендейла из Кембриджа, художники, изображавшие таких созданий,

рисовали не при помощи своей фантазии, а то, что видели своими глазами,

что называется с натуры.

И в Австралии и в Африке пещеры того

времени полностью украшены рисунками, которые изображают одних и тех же

неведомых созданий. Более того, в Австралии найдены наброски,

изображающие коней с человеческими торсами, что носят название

«кентавры». Остается загадкой, каким образом австралийцы каменного века

могли изображать их, ведь всем известен тот факт, что на этом континенте

никогда не водились кони.

Из вышесказанного напрашивается вывод

о том, что в ту далекую пору действительно нашу планету населяли такие

неведомые создания. Даже существует предположение о том, что в появлении

таких существ в нашем мире, замешаны пришельцы со своими проводимыми

опытами на уровне генетики.

«Персонал обслуживания»

Такие

гибриды, которые «рождались» из пробирок, были вполне разумными

существами. Об этом свидетельствует история. К примеру, кентавр Хирон,

являвшийся сыном Филиры и бога Крона, был наставником таких героев

греческих мифов, как Кастора, Ясона, Ахилла, Полидевка и Асклепия. Хирон

владел такими науками, как музыка, врачевание, охота и прорицательство.

А бога Тота считали великим ученым, который знает небеса и способен

сосчитать не только звезды, но и измерит весь земной шар. Голова Тота

изображалась в виде павиана или ибиса. Существует поверье, что после

того, как кентавры появились в Греции, спустившись с гор, их прогнали

люди из-за их пагубной привычки к алкоголю.

Подобные создания в

виде разумных кентавров могли выступать в роли работников, выполняющих

различные функции в хозяйственной сфере.

Так, к примеру, в

Египте, обнаружения пяти тысяч изображений-фрагментов из жизни египтян,

нанесенных на стенах гробниц, привели ученых в тупик.

К примеру,

в одном из музеев Британии находится египетский папирус. На нем

изображен, идущий на задних лапах кот, который погоняет стадо гусей. За

ним идет целая команда козлят, которых стерегут шакалы. Шакалы эти также

передвигаются на задних лапах и с корзинами за спинами. Есть еще такой

рисунок, где между газелью и львом проходит «шахматный турнир». Причем,

оба они расположены в креслах, лев ведет разговор и поднимает шахматную

фигуру, а газель, взмахнув руками, делает свой ход.

По словам

Франсуа Шамнольона, сумевшего самым первым сделать расшифровку

иероглифов египтян, в их культуре присутствует некий жанр в виде

политической сатиры в литературе. О чем и свидетельствуют такие рисунки.

Однако, фактов, подтверждающих такую теорию, так и не нашлось.

Вообще,

о существах с человеческими телами и головами шакалов, как о реальных

созданиях, было много написано такими авторами, как Адам Бременский,

Павел Диакон, Марко Поло, Плиний. Также, их изображения представлены и

на исторических православных иконах, к примеру, святой Христофор.

В

Древнем Египте, таким образом, изображен был Анубис, являвшийся богом

смерти, покровителем некрополей, мертвых, а также бальзамирования и

погребальных ритуалов.

«Братские могилы»

В Крыму в 60-х

годах, во время строительства автомобильной дороги, рабочими был

обнаружен каменный «ящик». Он оказался на поверхности земли благодаря

работающей машине – бульзеру. Когда его вскрыли, то удивлению рабочих не

было предела, так как в саркофаге размещался скелет человеческого тела с

бараньей головой. Скелет был слитный. Дорожная бригада незамедлительно

призвала на помощь археологов, которые неподалеку работали. Прибыв на

место, экспедиция археологов осмотрела костяк, после чего сошлась на

мнении, что это шутка рабочих, и покинула это место. А этот самый

саркофаг был сравнен бульдозером с землей, так как не представил никакой

исторической ценности.

Раскопки археологов частенько

заканчиваются находками могил, в которых лежат останки полулюдей.

Существует поверье, что это некие останки даров, принесенных в жертвы.

Но существует и другая сторона, которая считает, что подобные скелеты

представляют собой гибриды, полученные путем генетических экспериментов

инопланетян.

В Западных отрогах Джунгарского Алатау на

территории Междуречья, при изучении наскальных набросков каменного

периода, были найдены изображения непонятных созданий. К примеру, горные

козлы с длинными хвостами, как у волков или с двумя головами, лошади с

горбами на спине, как у верблюдов, или те же самые лошади, но с рогами.

Кентавры и еще какие-то непонятные животные с прямыми рогами. Судя по

всему, иноземными существами, т.е. инопланетянами, ставились опыты по

гибридизации самых различных представителей животного мира.

В

1850г были найдены около сотни могил того века, расположенных в больших

сводчатых склепах. Находка была открыта известным археологом из Франции

Огюстом Марриетом в районе пирамиды Сак-кара. Саркофаг был сделан из

гранита и вес одного такого гроба был приравнен к одной тонне. Размеры

их составляли 3,85м *2,25м*2,5м (длина*ширина*высота). Толщина же стенок

такого саркофага составляла 0,42м, а толщина крышки 0,43м.

Причем,

в гробах скелеты животных были мелко измельчены, и присутствовала некая

жидкость, напоминающая смолу. По мнению археолога Огюста, это и есть

гибриды животных. Египтяне боязливо относились к таким существам и

поэтому при их захоронении, расчленили их на куски и залили смолой.

Ведь, древние египтяне веровали в жизнь после смерти, и придавали этому

особое значение. Считалось, что живое создание после вернется к жизни,

если должным образом будет забальзамировано и при этом будет сохранен

внешний его вид. Поэтому ими было сделано все, чтобы этому

воспрепятствовать.

Таинственные рогоносцы

Впервые череп

человека с рогами был обнаружен ученым Фридрихом Мейснером в процессе

археологических раскапываний на пустынной территории Гобби. Изначально

существовала версия о том, что эти рога врезаны в череп, то есть, была

сделана имплантация. Но вскоре, после исследования такого черепа

экспертами, был сделан вывод, что это вполне естественные приросты, с

которыми родился и существовал данный гибрид.

Затем подобные

черепа находили в могилах в графстве Бредфорд, в 1880г. А также при

раскопках развалин Субейта (израильская археологическая экспедиция).

Причем, так называемые люди с рогами во всем остальном анатомически были

нормально развиты. Их рост составлял семь футов. Приросты, напоминающие

рога, находились и держались в черепах так крепко, что эксперты не

сумели прийти к единому решению: насколько естественен прирост рогов к

черепу. Примерное время захоронение этих созданий – 1200 год. В итоге,

останки были направлены в музей Филадельфии для дальнейшего

исследования. Вообще, рисунки, изображающие подобных людей с рогами

можно увидеть и в других регионах мира. Один из таких – Перу.

Опыты продолжаются?

Есть

предположение, что в ту эпоху, инопланетяне пытались создать гуманоидов

при помощи проводимых ими опытов на генетическом уровне. Об этом

свидетельствую записи в летописях, сделанные монголами. В которых идет

речь о появлении на свет необычных детей. К примеру, у одного монгола из

пяти сыновей, тот, что младший, пришел в этот мир с бирюзовым цветом

волос, плоскими руками и ногами, а глаза его закрывались не как у

нормальных людей, а наоборот, снизу вверх. А про другого получеловека

пишется, что он имел один глаз, расположенный на лбу, посередине. А

также есть сведения о появлении на свет детей с головами собак и кошек. О

таких полулюдях писали и такие средневековые ученые, как Ликсофен, Уго

Апьдрованди и Амбруаз Паре.

В нашем современном мире тоже

случается немало случаев рождения детей-уродцев. Средства массовой

информации доносят до нас такие случаи. К примеру, появление на свет

ребенка с перепонками между пальцами на руках и ногах, или сине-зеленой

кожей. Дите с жабрами или единственным глазом на лбу. Таких случаев не

мало. Была даже девочка-русалка. Об этом появилось сообщение в 2000 году

в Индии. В городе Поллачи, в одной из городских больниц появился на

свет ребенок с хвостом рыбы, проживший очень маленький промежуток

времени, а затем был отправлен в специальное медицинское учреждение для

дальнейших исследований.

Там же в Индии, годом позже, у обычной

овцы родился необычный ягненок. На нем не было шерсти, а мордочка его

напоминала человеческое лицо, причем конкретно лицо лысого мужчины в

затемненных очках. Ягненок, также как и русалка, прожил недолго. Как

объяснить этот факт? Кем в итоге являлся ягненок, гибридом или же

мутантом? Может быть, это отголоски тех экспериментов, которые проводили

иноземные существа над людьми? Или же, и в настоящее время проходят

такие опыты на нашем земном шаре? Ответы на эти вопросы пока не

найдены…

