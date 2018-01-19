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Уфолог нашёл на Венере города инопланетян

19.01.2018 Части света   Нет комментариев

Уфолог нашёл на Венере города инопланетян

Уфолог нашёл на Венере города инопланетян. Учёные не согласились с выводами специалиста и заявили, что структуры сформированы потоками лавы.

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Некоторое время назад на YouTube-канале mundodesconocido появилось видео, в котором уфолог рассказывает о том, что ему удалось обнаружить на снимках Венеры множество построек, возведенных инопланетянами. Речь идёт как о единичных сооружениях, так и о целых городах. Специалист воссоздал данные жилищные комплексы с помощью компьютерной графики и рассказал о каждом из них.

Учёные прокомментировали данное видео, отметив, что такие структуры образовались на поверхности планеты под действием различных лавовых потоков, однако виртуальный исследователь не согласился с этим мнением и продолжил настаивать на том, что найденные им формы могли сформировать только инопланетяне.

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Метки:  Венере, города, инопланетян, Уфолог

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