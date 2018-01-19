Уфолог нашёл на Венере города инопланетян

Некоторое время назад на YouTube-канале mundodesconocido появилось видео, в котором уфолог рассказывает о том, что ему удалось обнаружить на снимках Венеры множество построек, возведенных инопланетянами. Речь идёт как о единичных сооружениях, так и о целых городах. Специалист воссоздал данные жилищные комплексы с помощью компьютерной графики и рассказал о каждом из них.

Учёные прокомментировали данное видео, отметив, что такие структуры образовались на поверхности планеты под действием различных лавовых потоков, однако виртуальный исследователь не согласился с этим мнением и продолжил настаивать на том, что найденные им формы могли сформировать только инопланетяне.