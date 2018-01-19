Полное видео первого в истории запуска с космодрома Восточный

Роскосмос обнародовал видеозапись первого в истории пуска с нового российского космодрома Восточный. Старт был произведен

в 05:01 по московскому времени: ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала

со спутниками «Михайло Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218Д. Довыведение

полезной нагрузки на орбиту произведет разгонный блок «Волга».

Отделение

головной части от третьей ступени ракеты произошло в 05:10. Наноспутник

SamSat-218Д отсоединится в 07:07. Через 10 секунд от разгонного блока

«Волга» отсоединятся аппараты «Михайло Ломоносов» и «Аист-2Д». Расчетное

место падения отработавшей первой ступени «Союза» — Амурская область,

второй ступени и головного обтекателя — Якутия. Третья ступень окажется

космическим мусором. Несгоревшие фрагменты блока выведения «Волга»

упадут в несудоходные районы океана в 12:05.

Все Запущенные с Восточного спутники успешно выведены на орбиту.