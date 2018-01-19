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НАСА скрывает присутствие инопланетян на Земле

19.01.2018 НЛО   Нет комментариев


НАСА скрывает присутствие инопланетян на Земле. Зафиксирован взлет НЛО с поверхности Земли.

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Метки:  инопланетян, Присутствие, скрывает

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