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Странное явление наблюдали в небе над Колумбией

19.01.2018 НЛО   Нет комментариев

Странное явление наблюдали в небе над Колумбией

Множество очевидцев стали свидетелями странного небесного явления в небе над городом Кали в Колумбии. Ночью на город стали надвигаться тучи, вдали были видны вспышки молний и в это же время вдруг откуда-то с неба раздался громкий звук, облака разошлись и появилось два ярких объекта, как будто посреди ночи взошло солнце.

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Местные жители сообщают, что сначала в просвете между облаками появился один ярко сияющий шарообразный объект, затем он издал странный звук и разделился на несколько светящихся объектов, которые переместились по сторонам от основного объекта.


Затем они стали исчезать один за другим. Странное явление наблюдалось 23 сентября 2017 года. Происходящее очень испугало жителей города, выглядело все очень страшно.

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Метки:  Колумбией, наблюдали, Странное, явление

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