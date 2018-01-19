Странное явление наблюдали в небе над Колумбией

Местные жители сообщают, что сначала в просвете между облаками появился один ярко сияющий шарообразный объект, затем он издал странный звук и разделился на несколько светящихся объектов, которые переместились по сторонам от основного объекта.



Затем они стали исчезать один за другим. Странное явление наблюдалось 23 сентября 2017 года. Происходящее очень испугало жителей города, выглядело все очень страшно.