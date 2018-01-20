Камбоджийский фермер напугал весь мир своими свиньями-мутантами

В Сеть попали пугающие кадры, на которых запечатлены свиньи-мутанты с "двойными" мускулами, которых выращивает фермер из камбоджийской провинции Бантеаймеантьей. Мужчина продает не только мясо, но и семя генетически модифицированных животных. Зоозащитники в ужасе, сообщает Mirror.







Желание фермеров разводить таких животных обусловлено высоким спросом на свинину, который есть не только в Камбоджи, но и в Китае, стране, с крупнейшим мясным рынком на планете. С каждого мутанта можно получить в несколько раз больше "продукта", чем с обычной свиньи.

"Двужильные" свиньи были выведены биологами из Китая и Южной Кореи в 2015 году. Проблема заключается в том, что из 32 подобных животных лишь 13 дожили до 13 месяцев и только одна считалась здоровой.

Интернет-пользователи в шоке от опубликованных выше кадров. Люди возмущены действиями фермера, на которые тот идет ради прибыли. Камбоджийскими свиньями-мутантами уже заинтересовались представители зоозащитной организации PETA.

Двужильные свиньи, бельгийские мускулистые коровы, кто следующий?

Двужильные свиньи, бельгийские мускулистые коровы, кто следующий?

Вот уже много лет людей всего мира продолжают пугать бельгийские голубые коровы, которые выглядят как бодибилдеры на стероидах. Этим животным трудно даже просто передвигаться.

Работы по улучшению мясо-молочного стада Бельгии были начаты во второй половине 19 века. Из Англии привозили быков производителей от Шортгорнской породы, некоторые мясные породы добавили из Франции. Постепенно местные коровы приобретали все более крупные размеры с достаточно низкой посадкой туловища.

Современный вид животные приобрели в 50-е годы 20 века, когда после опытов в Льеже профессора Хансета по искусственному оплодотворению был заблокирован ген, тормозящий развитие мышц и усилены способности набирать мясной вес. Именно тогда полностью сформировалась порода бельгийских коров, которая имеет сейчас название Голубой. Обычно ее называют: Бельгийской Бело-Голубой, Бельгийской синей или белой Мухоловкой, Голубой Бельгийской.

Эта порода широко распространена в Бельгии, США, Франции и Германии. В России ее пока не разводят. Она непривычна своим внешним видом, требует ответственного ухода. Самая главная проблема в том, что из-за физических особенностей у этих коров практически невозможны нормальные роды.

В результате формирования большой мышечной массы, эти коровы получили такую физиологическую особенность, как более узкий просвет таза. Поэтому нормальные физиологические отелы стали практически невозможны. Во многих хозяйствах Европы телят извлекают методом кесарева сечения.

Эта коровы на самом деле вызывает странные эмоции. Одни говорят исключительно об их достоинствах — большой объем мышечной массы, большой ежедневный прирост, вывод кроссбредных телят, которые все равно получают один из двух генов, отвечающих за наращивание мышечной массы. Гурманы отмечают необыкновенно вкусное мясо.

Другие же пугают утверждениями об ужасах ГМО и считают, что на самом деле "от общественности скрывается, что телята от таких "монстров" рождаются уродами, а у самих быков быстро затекают ноги от избыточного веса, что ведет к ранней и мучительной смерти".

ГМО-ужасы в кинематографе

Тема генетически измененных фермерских животных стала настолько острой и актуальной, что в этом году вышел американо-южнокорейский фантастический фильм "Окча" (Okja). В нем рассказывается о том, как большая корпорация создала огромных ГМО-свиней (внешне похожих на бегемотов), у которых было очень вкусное мясо.

Но помимо хорошего мяса у этих животных оказался еще и очень развитый интеллект (неудивительно, так как многие ученые говорят, что люди и свиньи сильно похожи друг на друга). Однако фермеры и корпорация не замечают этого.

Самым удручающим и травмирующим моментом в фильме оказывается концовка, где нам показывают по сути концлагерь для ГМО-свиней, в котором они ждут своей смерти на конвейере по разделке мяса и из которого невозможно выбраться. ГМО-свиньи понимают это и пытаются спасти от этой участи хотя бы своих поросят (одной паре свиней это удается).

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