Ученые создали модель машины времени

По словам ученых, их модель — это некий предмет, например, капсула с пассажирами внутри, который движется вдоль круговой траектории, проходящей сквозь пространство-время.

Их математические расчеты базируются на теории Эйнштейна о существовании так называемых червоточин (другое название — «кротовая нора») — неких замкнутых пространственно-временных континуумов. Само существование червоточин не доказано, но упомянутые ученые считают, что если двигаться сквозь такие континуумы, можно путешествовать в будущее и прошлое.

Ученые предложили математическую модель машины времени, называемую TARDIS, согласно которой машина времени перемещаться по замкнутой кривой с постоянным ускорением.

«Внутри „машины времени” наблюдатель (на рисунке это человек A) увидит, что для наблюдатель B движется сначала в будущее, а затем в прошлое. Вне „машины” наблюдатель B увидит, что из одной и той же точки выйдут две версии „машины” с наблюдателем A, причем, стрелки на часах одного будут двигаться по часовой стрелке, а а у другого — против», — пояснили свою концепцию ученые.

Типпет и Цанг говорят, что математическая часть готова, а «проблема в том, что у нас фактически нет подходящих материалов для создания машины».

«Нам нужны материалы, которые мы называем экзотическими, — чтобы согнуть пространство-время и замкнуть его. Таких материалов мы пока не знаем, науке еще предстоит обнаружить их», — говорит Типпет.