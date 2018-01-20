Реклама

Gallery

1390959183_thumb_zakonomernosti-katastrof_1 1404576904_thumb_planeta-h-proyavlyaetsya-vo-vremya-vspyshek-na-solnce_2 1410996241_Ul-tramassivnaya-chiernaya-dyra-okazalas-istochnikom-pustot-razmerom-s-Galaktiku_1 1411489806_Udivitel-nye-fakty-o-chernyh-dyrah_15 1395275761_Obnaruzhena-samaya-legkaya-galaktika-vo-Vselennoiy 1395438303_thumb_Kto-postroil-mnozhestvo-plotin-v-Afrike_2 1403589431_thumb_Na-Marse-sushestvuet-Kamennaya-zhizn_5 1408685581_thumb_Taiyna-operacii-Aiyvi-Bellz

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Бывший инженер Google создал основал научную «религию»

20.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Бывший инженер Google создал основал научную "религию"

Бывший инженер Google Энтони Левандовски создал некоммерческую квазирелигиозную организацию «Путь в будущее», в основе которой лежит идея замещения Бога искусственным интеллектом. Деталей идейные вдохновители проекта, впрочем, пока не сообщают. 
Имя Энтони Левандовски хорошо известно всем (или почти всем), кто знаком с миром высоких технологий. В свою время он руководил подразделением беспилотных автомобилей компании Uber. Вокруг личности Левандовски не так давно разгорелся настоящий скандал. Инженер был уволен из Uber после длительного судебного разбирательства между этой компанией и Waymo, входящей в холдинг Alphabet. Согласно информации Waymo, незадолго до ухода из этой компании Левандовски скачал файлы с наработками Google, затрагивающие беспилотные автомобили, а затем якобы передал их компании Uber. Последнюю также обвинили в том, что она скрыла от суда документы, которые можно использовать в качестве доказательства против Левандовски. В конечном итоге суд запретил бывшему инженеру Google заниматься проектами, связанными с лидарами — оптическими датчиками, использующими лазер для измерения расстояния. При этом Энтони Левандовски мог и дальше работать с другими направлениям, так или иначе затрагивающими беспилотные авто. Однако, похоже, амбициозному инженеру этого явно недостаточно. Согласно материалу The Guardian, он основал некоммерческую квазирелигиозную организацию «Путь в будущее» (Way of the Future). По документам, поданным в Налоговое управление США, она не заявлена в качестве религиозной и освобожденной от налоговых обязательств. У нее есть генеральный директор и президент — сам Энтони Левандовски. При всем при этом цели и задачи организации «Путь в будущее» тесно переплетается с целями и задачи религиозных учений. «Развивать и продвигать реализацию Божества, основанного на искусственном интеллекте», — говорится в заявлении компании. По мнению авторов, такое понимание Бога будет способствовать «улучшению общества». О том, как именно руководители Way of the Future намерены достичь своих целей, ничего не сообщается. Бывший инженер Google создал основал научную "религию"Энтони Левандовски / ©droidbug Напомним, за последние годы многие известные ученые и общественно-политические деятели высказывали опасения по поводу угрозы, которую несет искусственный интеллект. Так, британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что ИИ может стать самой большой ошибкой в истории цивилизации. По его мнению, искусственный интеллект способен быстро превзойти человека и начать управлять основными аспектами нашей жизни. 

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Google, бывший, инженер, научную, основал, религию, создал

Похожие сообщения:

?>