Бывший инженер Google создал основал научную «религию»

Множество очевидцев стали свидетелями странного небесного явления в небе над городом Кали в Колумбии. Ночью на город стали надвигаться тучи, вдали были видны вспышки молний и в это же время вдруг откуда-то с неба раздался громкий звук, облака разошлись и... Подробнее