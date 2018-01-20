Ученые выяснили как выглядела Мария Магдалина



По черепу, предположительно принадлежащему Марии Магдалине, ученый и художник восстановили ее внешний вид при жизни.

Череп хранится во французском городе Сен-Максимен-ла-Сент-Бом. Наверняка неизвестно, кому он принадлежал, однако в традиции католической церкви его приписывают Марии Магдалине.

«Мы не уверены, что это истинный череп Магдалины, — говорит Филипп Шарлье, специалист по физической антропологии из Версальского университета. — Однако было очень важно вывести ее из анонимности».

Вместе с криминалистом Филиппом Фрошем Шарлье выполнил реконструкцию лица Магдалины. Исследователи собрали более 500 фотографий черепа, сделанных под разными углами. На основе снимков они создали трехмерную компьютерную модель черепа, в которой учли размер и особенности его строения.

Исследователи установили, что череп принадлежал женщине средиземноморского происхождения, которой было около 50 лет. Форму носа и другие особенности они рассчитали исходя из пола, возраста и этнической принадлежности.

Фотографии волос, найденные на черепе, позволили понять, что у женщины были темно-каштановые волосы. Тон кожи определили на основе оттенков, обычно встречающихся среди женщин Средиземноморья.

Исследователи надеются, что в будущем католическая церковь разрешит непосредственный доступ к останкам. В этом случае получится провести углеродный анализ и уточнить возраст костей, а также тесты ДНК, которые позволят определить географическое происхождение.

Мария Магдалина — христианская святая. В православии она почитается как мироносица, а в традиции католической церкви долгое время было принято отождествлять с ней образ кающейся блудницы.