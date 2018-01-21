Советская разведка. Охота за мистическим знанием



Март 1927 года. Группа сотрудников секретной лаборатории ОГПУ выезжает в Крым. Возглавляет экспедицию известный писатель и профессор-оккультист Александр Барченко. Замаскировавшись под курортников, они направляются к горе Мангуп. Но что именно пытается разыскать ученый в крымских пещерах? Мы никогда не смогли бы ответить на этот вопрос, если бы не ряд эксклюзивных документов из архива КГБ, которые удалось спасти от уничтожения в 1991 году. К примеру, записка на имя замнаркома НКВД Меркулова с докладом о том, как по личному распоряжению Дзержинского чекисты искали в Тибете «город богов». Эти документы раскрывают главную цель руководства ВЧК — поиск неких артефактов, открывающих доступ к тайнам доисторической цивилизации и способных изменить устройство мира. Но зачем руководство молодого советского государства так много внимания уделяет оккультизму? Для чего понадобилось вкладывать огромные деньги в эзотерические экспедиции не только на Тибет, но и на Крымский полуостров? И почему это так важно для большевиков?

Поделиться в соц. сетях