В спиральных рукавах вокруг звезд скрыты огромные планеты

Невероятные узоры в виде спиралей вокруг только что образованных

звезд могут говорить о том, что в районах, где они образованы, есть

гигантские скрытые планеты. Об этом рассказала группа исследователей,

опубликовав результаты своих опытов в одном из научных журналов.

В настоящее время астрофизики раскрыли уже около 2 тысяч экзопланет,

которые вращаются каждый вокруг своего светила. Кроме того, оказалось,

что в раннее время своего формирования планеты практически невозможно

увидеть, так как они образовываются в больших пылегазовых дисках около

звезд.

Астрофизики рассматривали в своем исследовании совсем молодые, по

сравнению с Солнцем, системы SAO 206462 и MWC 758. При помощи

компьютерного моделирования ученые продемонстрировали, что гигантские

экзоплнеты сопобны оказывать гравитационное воздействие на спиральные

рукава, образованные из газа и пыли вокруг светил. В статье сказано что в

системах SAO 206462 и MWC 758 в их газопылевых дисках, могут быть в

наличии планеты, которые в 10 раз более массивны, чем самая большая

планета нашей системы.