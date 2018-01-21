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В спиральных рукавах вокруг звезд скрыты огромные планеты

21.01.2018 Части света   Нет комментариев

В спиральных рукавах вокруг звезд скрыты огромные планеты

Невероятные узоры в виде спиралей вокруг только что образованных
звезд могут говорить о том, что в районах, где они образованы, есть
гигантские скрытые планеты. Об этом рассказала группа исследователей,
опубликовав результаты своих опытов в одном из научных журналов. 

:

В настоящее время астрофизики раскрыли уже около 2 тысяч экзопланет,
которые вращаются каждый вокруг своего светила. Кроме того, оказалось,
что в раннее время своего формирования планеты практически невозможно
увидеть, так как они образовываются в больших пылегазовых дисках около
звезд. 

Астрофизики рассматривали в своем исследовании совсем молодые, по
сравнению с Солнцем, системы SAO 206462 и MWC 758. При помощи
компьютерного моделирования ученые продемонстрировали, что гигантские
экзоплнеты сопобны оказывать гравитационное воздействие на спиральные
рукава, образованные из газа и пыли вокруг светил. В статье сказано что в
системах SAO 206462 и MWC 758 в их газопылевых дисках, могут быть в
наличии планеты, которые в 10 раз более массивны, чем самая большая
планета нашей системы.

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