NASA опубликовало фото «обратной стороны» Плутона

Аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало снимок «обратной

стороны» Плутона, который был сделан космической станцией New Horizons

14 июля через 15 минут после пролета мимо карликовой планеты с

расстояния в 18 тысяч км.

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На изображении хорошо видны детали освещенной Солнцем стороны Плутона и

подсвеченные солнечными лучами слои атмосферы карликовой планеты. На

освещенной стороне Плутона видна ледяная долина Спутник в окружении гор

до 3,5 км высотой и ледников.

New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в

рамках программы «Новые рубежи» (New Frontiers) и предназначенная для

изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и

гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в

2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из

объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на

15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой

большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения

двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли).

Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции

New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра

около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км)

14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в

течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако

существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть

потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными

телами. После принятия «звонка» от межпланетной станции, ученые

убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.

Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 –

объекта в поясе Койпера, выбранного в качестве возможной новой цели для

New Horizons.