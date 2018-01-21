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NASA опубликовало фото «обратной стороны» Плутона
21.01.2018 Части света
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Аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало снимок «обратной
стороны» Плутона, который был сделан космической станцией New Horizons
14 июля через 15 минут после пролета мимо карликовой планеты с
расстояния в 18 тысяч км.
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можно кликнув на изображение. агентства.
На изображении хорошо видны детали освещенной Солнцем стороны Плутона и
подсвеченные солнечными лучами слои атмосферы карликовой планеты. На
освещенной стороне Плутона видна ледяная долина Спутник в окружении гор
до 3,5 км высотой и ледников.
New Horizons — автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в
рамках программы «Новые рубежи» (New Frontiers) и предназначенная для
изучения Плутона и его естественного спутника Харона.
Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и
гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в
2015 году. После пролета мимо Плутона аппарат, возможно, изучит один из
объектов пояса Койпера. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на
15—17 лет.
Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой
большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения
двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли).
Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции
New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра
около Юпитера.
Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч км)
14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в
течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. Однако
существовала вероятность, равная 0,01%, что New Horizons может быть
потерян из-за столкновения с частицами космической пыли и более крупными
телами. После принятия «звонка» от межпланетной станции, ученые
убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.
Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69 –
объекта в поясе Койпера, выбранного в качестве возможной новой цели для
New Horizons.
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