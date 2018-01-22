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Астрономы сделали снимок туманности «Сердце»
22.01.2018 Части света
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Астрономам удалось сделать снимок туманности «Сердце» или IC 1805,
которая располагается в созвездии Кассиопеи. На снимке отчетливо видно
красноватое свечение границ туманности, которое является результатом
излучения водорода.
Своей необычной форме и свечению туманность обязана группе звезд,
которые воздействуют на нее. Они находятся в самом центре «Сердца» и
представляют собой молодые светила из рассеянного скопления Мелотт 15.
Своим мощным излучением и ветрами они формируют несколько живописных
пылевых столбов.
Скопление Мелотт 15 имеет в своем составе несколько ярких звезд, масса
которых превосходит солнечную в 50 раз. В нем также содержаться и
тусклые звезды, всего в половину массы Солнца. В Мелотт 15 возник и
микроквазар, который был выброшен из скопления несколько миллионов лет
назад. На верхнем правом крае изображения можно разглядеть соседку
туманности «Сердце» – туманность «Рыбья Голова».
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