Астрономы сделали снимок туманности «Сердце»

Астрономам удалось сделать снимок туманности «Сердце» или IC 1805,

которая располагается в созвездии Кассиопеи. На снимке отчетливо видно

красноватое свечение границ туманности, которое является результатом

излучения водорода.

Своей необычной форме и свечению туманность обязана группе звезд,

которые воздействуют на нее. Они находятся в самом центре «Сердца» и

представляют собой молодые светила из рассеянного скопления Мелотт 15.

Своим мощным излучением и ветрами они формируют несколько живописных

пылевых столбов.

Скопление Мелотт 15 имеет в своем составе несколько ярких звезд, масса

которых превосходит солнечную в 50 раз. В нем также содержаться и

тусклые звезды, всего в половину массы Солнца. В Мелотт 15 возник и

микроквазар, который был выброшен из скопления несколько миллионов лет

назад. На верхнем правом крае изображения можно разглядеть соседку

туманности «Сердце» – туманность «Рыбья Голова».