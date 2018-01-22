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Черная дыра поймала белого карлика

Астрономы обнаружили звезду, которая обращается вокруг черной дыры с периодом каждые полчаса, сообщается на сайте Университета штата Мичиган. Наблюдения проводились с использованием телескопов Chandra, NuSTAR и радиотелескопа ATCA. 
Звезда и черная дыра находятся в шаровом скоплении 47 Тукана – скоплении звезд в нашей галактике, расположенном на расстоянии около 14,8 тыс. световых лет от Земли.
Черная дыра поймала белого карлика
Исследование этого шарового скопления ведется уже на протяжении многих лет, однако только в 2015 году наблюдения с использованием радиотелескопа позволили обнаружить черную дыру, которая поглощала вещество звезды – белого карлика.
Новые проведенные Chandra наблюдения системы под обозначением X9 выявили, что она меняет свою яркость с периодичностью каждые 28 минут. Ученые предположили, что именно столько времени занимает у звезды один оборот вокруг черной дыры. Измерения также показали наличие большого количества кислорода в системе, что типично для белых карликов. Согласно расчетам ученых, звезда находится от центра черной дыры всего в 2,5 раза дальше, чем Луна от Земли.
На протяжении долгого времени астрономы предполагали, что черные дыры либо полностью отсутствуют в шаровых скоплениях, либо их там очень мало. Новое открытие позволяет говорить, что черные дыры в шаровых скоплениях не такое уж и редкое явление.
Как звезда стала таким близким компаньоном черной дыры? Одно из возможных объяснений – встреча черной дыры с красным гигантом. Газ из внешних слоев звезды был впоследствии выброшен из системы, а оставшееся ядро превратилось в белого карлика.
Согласно альтернативной гипотезе, которую исследователи считают маловероятной, белый карлик стал компаньоном не черной дыры, а нейтронной звезды. В этом случае мы, возможно, превращение двойной системы в миллисекундный пульсар.

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Метки:  белого, карлика, поймала, черная

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