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Япония планирует начать поиск воды на Марсе

22.01.2018 Части света   Нет комментариев

Япония планирует начать поиск воды на Марсе

Правительство Японии приняло решение запустить в 2020 году сверхмалый спутник для обследования Марса. 
По данным газеты, в разработках спутника участвуют государственный Институт информационных и коммуникационных технологий и Токийский университет. Спутник будет иметь массу до 100 килограммов. Его предполагается оснастить сенсорами, в частности, для обнаружения воды и кислорода в атмосфере Марса.
Власти Японии пока не решили, с помощью какой ракеты-носителя будет запущен этот аппарат. В случае успеха Япония впервые выведет на орбиту Марса искусственный спутник и начнет с его помощью исследовать эту планету.
В 1998 году Япония запустила к Марсу космический зонд «Нодзоми», но его оборудование отказало.
Как сообщалось ранее, в Институте космических исследований и аэронавтики в Сагамихаре в префектуре Канагава в 2015 году был открыт центр по изучению внеземных материй. В нем предполагается исследовать образцы льда и песка с Марса, доставка которых намечена на начало 20-х годов нынешнего столетия.

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Метки:  начать, планирует, Япония

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