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Из-за дождей на северо-западе Китая эвакуировано 27 тыс. человек
22.01.2018 Интересное в мире
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Из-за проливных, обрушившихся с 26 сентября, в провинции Шэньси на северо-западе Китая свои дома были вынуждены покинуть более 27 тыс. человек.
Всего во власти непогоды оказались около 150 тыс. человек, 229 жителей нуждаются в срочной помощи.
В результате ливней 665 зданий были разрушены, еще 1,37 тыс. строений повреждены. Пострадали посевы на площади свыше 12 тыс. га.
Как сообщалось ранее, в результате стихийных бедствий, вызванных проливными дождями, на юго-западе Китая погибли по меньшей мере пять человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
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