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Ученые, возможно, нашли древнейшие следы жизни
23.01.2018 Что от нас скрывали
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Исследователи нашли возможные следы жизни в горной породе возрастом 3,95 млрд лет в горной цепи Торнгат на севере канадской провинции Лабрадор. Если открытие подтвердится, это будут самые старые признаки существования жизненных форм на Земле, которые когда-либо были открыты.
Все последние годы геологи старались найти старейшую жизнь на нашей планете. Только в 2016 году множество исследовательских команд объявили свои версии даты, когда жизненные формы начали формироваться. В августе исследователи опубликовали работу, задокументировавшую окаменелые останки бактерии возрастом 3,7 млрд лет, обнаруженной в Германии. В марте другая команда объявила об открытии возможных следов бактериальной жизни возрастом по меньшей мере 3,77 млрд лет. Последняя находка, о которой написал журнал Nature, еще старше — на 150 млн лет.
Окаменелости, которые нашли последними, — крошечные кристаллы углеродного минерала графита, который имеет специфический изотопный состав, оставленный, возможно, кипящей активностью микробной жизни.
В природе атомы углерода встречаются в двух стабильных изотопах: углерод-12 и более тяжелый углерод-13. Живые организмы, однако, предпочитают углерод-12, так как его легче трансформировать в живую ткань. Когда существа умирают и разлагаются, они оставляют после себя углеродистый остаток, который содержит намного больше именно этого изотопа.
Но не только изотопный состав восхитил исследователей. Упорядоченная структура зерен графита также предполагает, что углерод пережил то же самое нагревание, которое создало горную породу вокруг них. А значит, возраст углерода и окружающих гор совпадает.
Такие открытия меняют мнение ученых о ранней жизни. Следы жизни находят на всем протяжении летописи горной породы. Земля была биотической, поддерживающей жизнь планетой почти с самого начала.
Ведущий автор исследования Цуёси Комия из Токийского университета (Япония) планирует анализировать другие изотопы — азот, серу и железо — в органическом материале и сопутствующих минералах. Исследователи надеются, что эти дополнительные анализы помогут распутать тайну о существе, которое оставило углеродные следы. :
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