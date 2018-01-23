Ученые, возможно, нашли древнейшие следы жизни

Европейские астрономы, наблюдая Венеру в XVII и XVIII столетиях, не раз видели рядом с ней крупное небесное тело. Но куда оно пропало? Европейские астрономы, наблюдая Венеру в XVII и XVIII столетиях, не раз видели рядом с ней крупное небесное тело.... Подробнее