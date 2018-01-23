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Учёные возобновили экспедицию к загадочному затонувшему континенту
23.01.2018 Что от нас скрывали
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Международная группа учёных предприняла экспедицию к гипотетическому континенту — Зеландии. В числе прочего, исследователи обнаружили окаменелости, которые позволяют понять, что «континент» находился под водой не всегда.
В начале года геологи из Новой Зеландии, Новой Каледонии и Австралии выдвинули гипотезу, что Зеландия — это отдельный бывший континент. Её площадь составляет 4,9 млн квадратных километров (это половина площади Австралии), но она на 94% находится под водами Тихого океана; Новая Зеландия и Новая Каледования — это крупнейшие части Зеландии, расположенные выше уровня моря. Одним из оснований для возможного выделения Зеландии в качестве континента стало то, что земная кора в подводной части региона больше похожа на континентальную, а не океаническую.
Команда, состоящая из 32 исследователей из 12 стран, предприняла 9-недельную экспедицию для изучения затонувшего «континента», говорится в пресс-релизе. Пробурив морское дно в шести местах, учёные собрали образцы донных отложений на глубине 1 250 метров, что позволило понять климатические и географические изменения, которые претерпела Зеландия за последние 70 миллионов лет. Были изучены тысячи окаменелых остатков и идентифицированы сотни видов, которые показывают, что Зеландия не всегда находилась под водой. Предполагается, что она затонула примерно 80 миллионов лет назад, когда откололась от Австралии и Антарктиды. Исследование также показывает, что формирование Тихоокеанского вулканического огненного кольца, произошедшее 40−50 миллионов лет назад, привело к сильной деформации уже затонувшей Зеландии.
Сильные географические изменения, произошедшие с «континентом», помогают понять, каким образом животные и растения эволюционировали и мигрировали в южной части Тихого океана. Так, в прошлом в регионе были мелководья и небольшие участки суши, по которым и «перебирались» различные виды флоры и фауны.
Исследования проб осадочных отложений, собранных в ходе экспедиции, помогут понять движение тектонических плит и работу глобальной климатической системы, отмечают учёные. В частности, исследователи надеются, что собранные в ходе экспедиции данные позволят создать более точные модели климата, существовавшего на планете в эоценовую эпоху (56−33,9 млн лет назад). Это, в свою очередь, поможет более точно смоделировать будущие климатические условия. :
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