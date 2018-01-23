Тайна загадочно исчезнувшего спутника Венеры

«Направив телескоп на Венеру, я заметил близко от нее маленькую звездочку. Затем я воспользовался другим телескопом с увеличением в 50-60 крат… Убедившись, что Венера видна очень отчетливо, а следовательно, воздух весьма прозрачен, я довел увеличение до 240 крат и, к моему великому изумлению, увидел, что «звездочка» имеет ту же фазу, что и Венера.

Ее диаметр оказался равным примерно трети от диаметра Венеры, или несколько меньше; блеск не так ярок, но очертания очень отчетливы и хорошо различимы… В то утро я наблюдал объект несколько раз на протяжении часа, но приближался день, и примерно в четверть девятого я потерял его. С тех пор я пытался наблюдать его каждое ясное утро, но другого счастливого случая мне так и не представилось».

В 1761 году внимание астрономов всего мира снова было приковано к Венере. Этот год ознаменовался прохождением планеты по диску Солнца. Спутник Венеры видели 19 раз во всей красе, в том числе на фоне солнечного диска.

Венера

Астроном Жак Монтень из Лиможа специально наблюдал за спутником, приняв все меры предосторожности против оптического обмана. Он впервые увидел его 3 мая. Как и раньше, фазы спутника и планеты совпадали. 4, 7 и 11 мая (другие ночи были облачными) Монтень опять наблюдал спутник. Его положение относительно Венеры менялось, а фаза оставалась той же.

Жак Монтень, который до этого относился к возможности существования спутника скептически, искренне уверовал в его реальность. Он специально выводил Венеру из поля зрения телескопа. Спутник при этом оставался виден, доказывая, что не является бликом в линзах или отражением самой планеты. По его расчетам, спутник имел период обращения 9 суток и 7 часов.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Прусский король Фридрих Великий предлагал назвать спутник в честь астронома и математика Жана Лерона Д’Аламбера, своего старого друга, но ученый благородно отклонил эту честь. Только в XIX веке безымянный спутник получил имя. Бельгийский астроном Жан Шарль Озо в 1878 году назвал его в честь Нейт -древнеегипетской богини охоты и войны. Но к тому времени наблюдать уже было нечего.

Богиня Нейт

С 1761 по 1768 год Нейт видели всего девять раз, причем некоторые астрономы явно заблуждались: они упоминали «маленькую звездочку», а не крупное тело. Астроном Паул Штробант позднее рассчитал, что датские астрономы приняли за спутник тусклую звезду в созвездии Весов, а их коллега Педер Рудкиар из обсерватории Рудентарн увидел рядом с Венерой еще неизвестную в то время планету Уран.

С тех пор Нейт больше никто не наблюдал. Космические зонды подтверждают, что у Венеры нет спутника.

Небесное тело такого размера не может пропасть бесследно. Если оно разрушилось на орбите, вокруг Венеры появилось бы кольцо обломков. Падение на планету выбило бы Венеру из равновесия, оставив чудовищные разломы. Зонды, изучавшие «богиню любви», не могли пропустить признаки недавней катастрофы.

Известный теософ Чарльз Ледбитер в книге «Внутренняя жизнь» (1911 год) утверждал, что спутники у планеты пропадают, когда населяющая ее раса достигает «седьмого круга перерождения». Пропажа Нейт означает, что венерианцы, опередив землян, уже достигли «седьмого круга». Когда мы обретем такое же совершенство, Луна перестанет светить над Землей.

ТАИНСТВЕННАЯ «ЗВЕЗДА»

13 августа 1892 года американский астроном Эдуард Эмерсон Барнард находился в Ликской обсерватории. Рядом с Венерой он увидел звездообразный объект. Барнард сумел измерить положение «звезды»: оно не совпадало с координатами известных звезд. Следует заметить, что Эдуард специально предпринимал поиски спутника Венеры и убедился в его отсутствии.

Непонятный объект не был вернувшейся из небытия Нейт, астероидом, звездой или планетой. Астрономы пришли к выводу, что Эдуард увидел далекую вспышку сверхновой звезды, «которую, к сожалению, никто больше не заметил».

В 1919 году Чарльз Хой Форт предположил, что и Барнард, и астрономы XVIII века принимали за спутник космические корабли, выходившие на орбиту вокруг планеты.

«Мы допускаем, что Венера часто посещается иными мирами или суперконструкциями, — писал Форт. — Иногда они отражают свет и бывают замечены профессиональными астрономами. Эти миры, или суперсооружения, мы считаем управляемыми, поскольку нам практически неизвестны случаи их столкнвения».