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Тайна загадочно исчезнувшего спутника Венеры
23.01.2018 Что от нас скрывали
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Европейские астрономы, наблюдая Венеру в XVII и XVIII столетиях, не раз видели рядом с ней крупное небесное тело. Но куда оно пропало?
ПЕРВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
В XVII веке Франческо Фонтана из Неаполя попробовал усилить мощь телескопа с помощью дополнительных линз. Труд увенчался успехом: Франческо увидел то, что было скрыто от его предшественников.
11 ноября 1645 года астроном нацелил объектив на Венеру и увидел в центре серпа планеты «красноватое пятно радиусом около пятой ее части». Франческо счел его одной из деталей поверхности. Когда «пятно» выплыло за край освещенной части Венеры, он понял свою ошибку. Так могло двигаться только другое небесное тело.
Рисунок Франческо Фонтана предполагаемого спутника Венеры (1646)
Директор Парижской обсерватории Джованни Доменико Кассини вошел в историю астрономии как великолепный наблюдатель. Он открыл четыре спутника Сатурна, пробел в его кольцах, который в наши дни называют «щель Кассини», и точно измерил расстояние от Земли до Марса. Новый 150-кратный телескоп позволил ему подтвердить, что спутник Венеры существует и соответствует описанию Фонтаны:
«18 августа 1686 года. Рассматривая Венеру в 4:15 утра, я заметил восточнее ее, на расстоянии три пятых диаметра планеты, светлый объект неясных очертаний. Казалось, он имел ту же фазу, что и почти полная Венера, находившаяся к западу от Солнца. Диаметр объекта был равен почти четверти ее диаметра. Я внимательно наблюдал за ним в течение 15 минут.
Такой же объект я видел 25 января 1672 года с 6:52 до 7:02, после чего он исчез в лучах зари. Венера была в форме серпа, и объект имел те же очертания. Я заподозрил, не имею ли дело со спутником, не очень хорошо отражающим солнечный свет. Находясь на том же расстоянии от Солнца и Земли, что и Венера, он повторяет ее фазы».
Кассини и другие астрономы не впали в самообман, пытаясь увидеть то, что очень хотелось найти. Наоборот, разработанные ими теоретические модели Солнечной системы предполагали, что у планет, расположенных между Землей и Солнцем, спутников быть не должно. То, что они обнаружили, противоречило признанным теориям.
В XVIII СТОЛЕТИИ
23 октября 1740 года спутник наблюдал Джеймс Шорт, знаменитый специалист по созданию астрономических приборов: :
«Направив телескоп на Венеру, я заметил близко от нее маленькую звездочку. Затем я воспользовался другим телескопом с увеличением в 50-60 крат… Убедившись, что Венера видна очень отчетливо, а следовательно, воздух весьма прозрачен, я довел увеличение до 240 крат и, к моему великому изумлению, увидел, что «звездочка» имеет ту же фазу, что и Венера.
Ее диаметр оказался равным примерно трети от диаметра Венеры, или несколько меньше; блеск не так ярок, но очертания очень отчетливы и хорошо различимы… В то утро я наблюдал объект несколько раз на протяжении часа, но приближался день, и примерно в четверть девятого я потерял его. С тех пор я пытался наблюдать его каждое ясное утро, но другого счастливого случая мне так и не представилось».
В 1761 году внимание астрономов всего мира снова было приковано к Венере. Этот год ознаменовался прохождением планеты по диску Солнца. Спутник Венеры видели 19 раз во всей красе, в том числе на фоне солнечного диска.
Венера
Астроном Жак Монтень из Лиможа специально наблюдал за спутником, приняв все меры предосторожности против оптического обмана. Он впервые увидел его 3 мая. Как и раньше, фазы спутника и планеты совпадали. 4, 7 и 11 мая (другие ночи были облачными) Монтень опять наблюдал спутник. Его положение относительно Венеры менялось, а фаза оставалась той же.
Жак Монтень, который до этого относился к возможности существования спутника скептически, искренне уверовал в его реальность. Он специально выводил Венеру из поля зрения телескопа. Спутник при этом оставался виден, доказывая, что не является бликом в линзах или отражением самой планеты. По его расчетам, спутник имел период обращения 9 суток и 7 часов.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Прусский король Фридрих Великий предлагал назвать спутник в честь астронома и математика Жана Лерона Д’Аламбера, своего старого друга, но ученый благородно отклонил эту честь. Только в XIX веке безымянный спутник получил имя. Бельгийский астроном Жан Шарль Озо в 1878 году назвал его в честь Нейт -древнеегипетской богини охоты и войны. Но к тому времени наблюдать уже было нечего.
Богиня Нейт
С 1761 по 1768 год Нейт видели всего девять раз, причем некоторые астрономы явно заблуждались: они упоминали «маленькую звездочку», а не крупное тело. Астроном Паул Штробант позднее рассчитал, что датские астрономы приняли за спутник тусклую звезду в созвездии Весов, а их коллега Педер Рудкиар из обсерватории Рудентарн увидел рядом с Венерой еще неизвестную в то время планету Уран.
С тех пор Нейт больше никто не наблюдал. Космические зонды подтверждают, что у Венеры нет спутника.
Небесное тело такого размера не может пропасть бесследно. Если оно разрушилось на орбите, вокруг Венеры появилось бы кольцо обломков. Падение на планету выбило бы Венеру из равновесия, оставив чудовищные разломы. Зонды, изучавшие «богиню любви», не могли пропустить признаки недавней катастрофы.
Известный теософ Чарльз Ледбитер в книге «Внутренняя жизнь» (1911 год) утверждал, что спутники у планеты пропадают, когда населяющая ее раса достигает «седьмого круга перерождения». Пропажа Нейт означает, что венерианцы, опередив землян, уже достигли «седьмого круга». Когда мы обретем такое же совершенство, Луна перестанет светить над Землей.
ТАИНСТВЕННАЯ «ЗВЕЗДА»
13 августа 1892 года американский астроном Эдуард Эмерсон Барнард находился в Ликской обсерватории. Рядом с Венерой он увидел звездообразный объект. Барнард сумел измерить положение «звезды»: оно не совпадало с координатами известных звезд. Следует заметить, что Эдуард специально предпринимал поиски спутника Венеры и убедился в его отсутствии.
Непонятный объект не был вернувшейся из небытия Нейт, астероидом, звездой или планетой. Астрономы пришли к выводу, что Эдуард увидел далекую вспышку сверхновой звезды, «которую, к сожалению, никто больше не заметил».
В 1919 году Чарльз Хой Форт предположил, что и Барнард, и астрономы XVIII века принимали за спутник космические корабли, выходившие на орбиту вокруг планеты.
«Мы допускаем, что Венера часто посещается иными мирами или суперконструкциями, — писал Форт. — Иногда они отражают свет и бывают замечены профессиональными астрономами. Эти миры, или суперсооружения, мы считаем управляемыми, поскольку нам практически неизвестны случаи их столкнвения».
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