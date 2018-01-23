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Люди могли появиться от 260 до 350 тыс. лет назад
23.01.2018 Что от нас скрывали
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Часто говорят, что как вид Homo sapiens выделился в Африке около 200 тыс. лет назад, поскольку на это указывают датировки последнего общего предка ныне живущих людей. Однако существуют указания и на более раннее происхождение. Некоторые ученые относят к H. sapiens даже кости возрастом 300 тыс. лет, найденные на территории современного Марокко. Немало споров вызывает и идентификация знаменитого черепа из Флорисбада, который иногда определяют как «сапиенсный». На более древнее происхождение нашего вида указывает и новая работа антропологов из ЮАР и Швеции. Статью Маттиаса Якобсона (Mattias Jakobsson) и его коллег публикует журнал Science. В общей сложности авторы проанализировали геномы семи останков из Квазулу-Наталя (KwaZulu-Natal) в ЮАР. Трое охотников-собирателей (датировка – 2000 лет назад) оказались близки современным африканским бушменам, четыре фермера (300–500 лет) относились к народностям Банту. Но главное внимание ученых привлекла ДНК, выделенная из останков мальчика, жившего в Южной Африке около 2000 лет назад и генетически близкого к койсанским народам (к которым сегодня относят бушменов и готтентотов). Анализ показал, что в его геноме не сохранилось следов миграций племен с запада и востока континента, происходивших примерно в это время. Поэтому антропологи из Университета Йоханнесбурга сочли эту ДНК идеальной для сравнения с установленными ранее геномами наших ближайших родственников, неандертальцев и денисовцев, а также с современными представителями народов Африки. Проведя такое сравнение, авторы заключили, что койсанские народы Южной Африки отделились от остальных уже 260 тыс. лет назад. Следовательно, как вид H. sapiens не мог появиться позже этого времени. Верхнюю планку задает сравнение генома древнего мальчика с денисовцами и неандертальцами – 350 тыс. лет назад. А к 200 тыс. лет назад человек разумный уже разделился как минимум на пять ветвей, включая две ветви койсанских народов, две – племен Западной и Центральной Африки и одну ветвь восточноафриканских народов, из которых вскоре выделились все неафриканские. :
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