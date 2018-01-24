Михаил Шолохов. Тайна Тихого Дона



В 1928 году советский журнал «Октябрь» публикует два первых тома романа «Тихий Дон» Михаила Шолохова. А всего спустя год он станет писателем с тиражами в десятки тысяч экземпляров. Это грандиозный успех для молодого автора. Но одновременно по стране поползет слух о том, что вовсе не Шолохов написал этот гениальный роман. Насколько справедливы обвинения в плагиате? Кто настоящий автор «Тихого Дона»? Попробуем докопаться до истины. Для этого используем методы современной автороведческой экспертизы и улики из прошлого.

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