Астрономы нашли планету «юлу»

«Открытие сверхвысокой скорости вращения объекта J1122+25 ставит новые проблемы перед теоретическими моделями, объясняющими природу этих небесных тел и то, как работает их магнитное поле. Радиовспышки и вращение J1122+25 могут многое рассказать нам о том, как рождаются магнитные поля у коричневых карликов, и как эти знания можно применять для изучения молодых планет-гигантов», — заявил Мэттью Рут (Matthew Route) из университета штата Пенсильвания в Филадельфии (США).

Рут и его коллега Александр Вольщан (Alexander Wolszczan) совершили это открытие благодаря радиотелескопу Аресибо, крупнейшей радиотарелке мира диаметром в 300 метров, которой сейчас угрожает закрытие из-за «оптимизации» расходов Национального научного фонда США (NSF).

Ученых интересовали так называемые коричневые карлики – объекты, занимающие промежуточное положение между небольшими звездами и планетами-гигантами, в недрах которых термоядерные реакции не смогли начаться из-за их недостаточно высокой массы. Они слабо светятся в инфракрасном диапазоне благодаря остаточному теплу от их рождения и гравитационного сжатия их недр.

Изучая подобные «неудавшиеся светила», найденные телескопом WISE во время «холодной» части его миссии, Рут и Вольщан натолкнулись на своеобразный карлик-«пульсар» J1122+25, невидимый для глаз человека или оптических телескопов, но хорошо заметный по регулярным вспышкам радиоизлучения, которое он вырабатывает в результате своего вращения.

Он расположен в созвездии Льва, на расстоянии в 55 световых лет от Земли, то есть относительно близко к нашей планете. Данный коричневый карлик обладает достаточно большой массой – он в 35 раз тяжелее Юпитера, а температура его поверхности составляет тысячу градусов Кельвина (726 градусов Цельсия).

Анализ этих вспышек показал, что данная полупланета-полузвезда вращается с фантастически высокой скоростью – один оборот J1122+25 совершает или за 17, или за 34, или за 51 минуту. Это означает, что данный объект крутится вокруг своей оси в разы или даже на порядки быстрее, чем все известные другие коричневые карлики.

Сверхбыстрая скорость вращения данного карлика означает, что он обладает мощным магнитным полем, чью природу и необычные флуктуации в сторону усиления и ослабления ученым еще предстоит объяснить. Кроме того, если масса карлика является действительно большой, то астрофизикам предстоит дополнительно понять, как он не разрывается на части при столь высокой скорости вращения.

Изучение тайн этой «юлы-динамо», как считают планетологи, поможет нам раскрыть тайны рождения планет-гигантов, играющих роль «скульпторов» звездных систем и влияющих на их устройство практически с первых мгновений их рождения.