Залежи водяного льда обнаружены на Церере



Камеры зонда Dawn обнаружили на поверхности Цереры несколько кратеров, внутри которых царит постоянная тень и где может накапливаться вода в виде кристалликов льда, сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА.

«На Церере есть все условия для того, чтобы на ней накапливались залежи льда. У нее как раз хватает массы для того, чтобы удерживать молекулы воды на своей поверхности. В тех регионах, которые мы нашли и где царит вечная ночь, температуры крайне низки – там гораздо холоднее, чем на Луне или Меркурии, где в схожих условиях есть лед», — заявил Норберт Шоргхофер (Norbert Schorghofer) из университета Гавайев в Маноа (США).

С февраля 2015 года, когда Dawn обнаружил загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры, ученые начали задумываться о том, что в ее недрах или на ее поверхности могут скрываться достаточно крупные запасы воды, способные породить подобные светлые регионы, суть которых – залежи соды – была раскрыта совсем недавно. Существуют даже предположения, что под ее поверхностью может скрываться жидкий океан из соленой воды.

Так как Церера располагается достаточно близко к Солнцу, такая гипотеза поставила перед учеными еще одну загадку – как вода может существовать на ее поверхности и не быть испаренной лучами Солнца за миллиарды лет существования Солнечной системы. Один из самых простых вариантов ответа на этот вопрос – наличие на Церере кратеров, куда никогда не попадают лучи светила.

Шоргхофер и его коллеги подтвердили, что такие кратеры на Церере действительно есть, изучая фотографии поверхности северного полушария карликовой планеты, полученные зондом Dawn во время последней картографической сессии. Им удалось найти несколько десятков крупных кратеров, куда никогда или почти никогда не попадает Солнце, крупнейший из которых расположен в окрестностях северного полюса Цереры.

Общая площадь этих «водных» кратеров относительно невелика – она не превышает 1% от общей площади Цереры. С другой стороны, благодаря низким температурам в них, они должны достаточно эффективно захватывать воду – по расчетам ученых, каждая тысячная молекула воды, возникающая у поверхности Цереры, будет захвачена этими кратерами. В результате этого уже через 100 тысяч лет, мгновения по космическим меркам, в них накопится тонкая, но заметная прослойка льда.

В этом отношении, по словам планетологов, Церера похожа на Меркурий — на нем льды накапливаются аналогичным образом и в аналогичном числе кратеров. С другой стороны, благодаря низким температурам, на Церере должно быть гораздо больше воды. По словам Кристофера Расселла, руководителя миссии, Цереру можно назвать первой «самодостаточной» в этом отношении карликовой планетой, способной восполнять свои запасы воды.