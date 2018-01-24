Названы самые пригодные для жизни звезды

Наиболее перспективными для поисков возможных следов жизни являются, как полагают ученые, окрестности звезд, располагающихся в интервале от позднего спектрального класса G (как Солнце) до середины цикла развития класса K (более холодные и крупные относительно Солнца звезды), что отвечает температурам поверхности звезд, равным 4900-5300 кельвинам.

Проведенный учеными анализ учитывал частоту распределения по Галактике и Вселенной различных типов звезд, скорость звездной эволюции, размеры и расположение зоны потенциальной обитаемости вблизи светила, его магнитное поле и рентгеновское излучение, частоту возникновения супервспышек, а также физические характеристики светила (массу и температуру).

Это позволило ученым ввести параметр HabPREP (Habitable-Planetary-Real-Estate Parameter), описывающий меру пригодности звезды для возникновения в ее окрестностях жизни и зависящий в том числе и от ширины зоны потенциальной обитаемости вокруг нее.

Поскольку такая зона вблизи красных карликов (наиболее распространенных звезд во Вселенной) мала, в их окрестностях появление жизни маловероятно. Ранее проведенное другими учеными исследование показало, что в том случае, если вблизи красного карлика все же зародится жизнь, она может существовать несколько триллионов лет.

Новое исследование подтвердило выводы другого коллектива авторов, которые показали, что наиболее подходящими для поисков внеземной жизни являются окрестности старых звезд класса G и молодых светил класса K. К своим выводам ученые пришли, изучив карбонатно-силикатные циклы на экзопланетах.