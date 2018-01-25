Загадка британского кроссворда с данными секретной военной операции

В 1944 году в ходе Второй мировой войны началась массовая высадка войск Англии и США на побережье Франции (D-Day), оккупированной фашистами. Эта операция готовилась в условиях строжайшей секретности и получила кодовое название «Оверлорд».







За тридцать три дня до начала операции в лондонской газете «Daily Telegraph» был опубликован неизвестно кем присланный в редакцию блок кроссвордов, на который чисто случайно обратил внимание кто-то из высокопоставленных английских офицеров, участвовавших в сверхсекретной разработке деталей операции «Оверлорд».

Он начал разгадывать его и с ужасом увидел, что все отгаданные слова в кроссворде представляют собой строго засекреченные кодовые слова предстоящей операции «Нептун», «Юта», «Омаха» и даже само название высадки — «Оверлорд». В кроссвордах в общем были указанны все (!) основные позиции и нюансы запланированной операции.

Публикация блока кроссвордов сразу же вызвала панику в объединенном штабе англо-американских войск в Лондоне.

Было выдвинуто предположение, что немецкие шпионы каким-то образом раздобыли полный план операции, а твердолобые вояки из германского генштаба со свойственным им тяжеловесным немецким юмором решили ядовито оповестить об этом факте своих противников. Мол, вот вам наша «шифровка». Попробуйте, расшифруйте!

В редакции газеты были очень удивлены. Кроссворд им прислал старенький школьный учитель мистер Дау который давно сотрудничал с газетой. Он ничего не знал о секретности данных.

После долгих дебатов объединенное командование англо-американских войск все же решило не отменять операцию «Оверлорд».

Высадка войск союзников на берега Франции оказалась полной неожиданностью для германского командования. Уже после окончания войны выяснилось, что немцы ничего не знали о подготовке этой операции.

Публикация загадочного блока кроссвордов считается по сей день одной из величайших тайн времен Второй мировой войны. Что это? Редчайшее совпадение, практически немыслимое? Или же нечто иное — допустим, одна из немыслимых «шуточек» Запредельного, Таинственного, Неведомого?

Официально это все-таки было принято за совпадение.

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