Сильные дожди обрушились на города Северного побережья США



В Восточном Бостоне, Линне, Уинтропе и других городах Северного побережья США в результате сильных дождей на минувших выходных улицы превратились в реки, были затоплены подвалы домов, а на дорогах утопали в воде автомобили.

Жители некоторых районов столкнулись с серьезным ущербом после проливных дождей. Некоторых водителей спасали от наводнений на надувных лодках. Повреждены десятки автомобилей.

По словам местных жителей, это самое сильное наводнение за последнее десятилетие. Местами вода достигала первых этажей домов и окон машин. Наблюдались сбои в подаче электроэнергии.