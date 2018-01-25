Древние египтяне не строили пирамиды

Джерри Кэннон и Малкольм Хаттон провели историческое исследование касающееся Сфинкса и древних пирамид и в результате поставили под сомнение существующие в научном мире утверждения, что эти чудеса древнего мира построили именно египтяне.

Согласно официальной версии именно древние египтяне построили Великие Пирамиды в Гизе примерно 4500 — 5000 лет назад.



Ученые же утверждают, что Сфинкс перед пирамидами, был вырезан из природного камня задолго до того, как какой-либо песок покрыл этот район, а это значит, что во время постройки Сфинкса эта область была плодородной и не была занесена песком.

«Сфинкса вырезали из скалы тогда, когда там не было песка. Вы не можете вырезать статую из камня, который находится под песком. Сфинкса создавали тогда, когда там вообще не было никакого песка. Это было около 12500 лет назад, когда никаких египтян там вообще не существовало!», — заявили ученые.

Согласно их исследованию, пирамиды и сфинкс были построены не менее 12500 лет назад — до начала Ледникового периода.