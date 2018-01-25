Реклама

Gallery

1382878443_sushestvovanie-kontinentov-lemuriya-pacifida-i-mu-versii-i-dokazatel-stva_3 1383503583_tehnicheskie-izobreteniya-leonardo-da-vinchi_4 1383794822_proton-m-sbit-nlo-v-celyah-privlecheniya-vnimaniya 1389542761_taiyna-sharovoiy-molnii_1 1394546223_paralimpiiycy-nadezhda-ne-umiraet-nikogda_2 1397160722_demograficheskiiy-vzryv-v-kamennom-veke_1 1409922544_supermoon-2012-fotoreportazh_4 1403466842_Voprosy-i-otvety-ZetaTalk-ot-07-12-13_3

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Древние египтяне не строили пирамиды

25.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Древние египтяне не строили пирамиды

Историки заявили, что сомневаются в том, что пирамиды Египта построили древние египтяне. Все указывает на то, что Сфинкса и египетские пирамиды, построила неизвестная цивилизация задолго до появления египтян.

:

Джерри Кэннон и Малкольм Хаттон провели историческое исследование касающееся Сфинкса и древних пирамид и в результате поставили под сомнение существующие в научном мире утверждения, что эти чудеса древнего мира построили именно египтяне.

Согласно официальной версии именно древние египтяне построили Великие Пирамиды в Гизе примерно 4500 — 5000 лет назад.
Древние египтяне не строили пирамиды

Ученые же утверждают, что Сфинкс перед пирамидами,  был вырезан из природного камня задолго до того, как какой-либо песок покрыл этот район, а это значит, что во время постройки Сфинкса эта область была плодородной и не была занесена песком.

«Сфинкса вырезали из скалы тогда, когда там не было песка. Вы не можете вырезать статую из камня, который находится под песком. Сфинкса создавали тогда, когда там вообще не было никакого песка. Это было около 12500 лет назад,  когда никаких египтян там вообще не существовало!», — заявили ученые.

Согласно их исследованию, пирамиды и сфинкс были построены не менее 12500 лет назад — до начала Ледникового периода.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Древние, египтяне, Пирамиды, строили

Похожие сообщения:

?>