Реклама

Gallery

1397375642_gorod-budushego-kakoiy-stanet-zhizn-cherez-30-let_1 1407575341_thumb_ufo-lirika-popytka-shutki-yumora 1408195261_ofeni-taiyna-russkih-korobeiynikov_2 1408195261_ofeni-taiyna-russkih-korobeiynikov_7 1411489804_thumb_Udivitel-nye-fakty-o-chernyh-dyrah_7 1401281101_thumb_Zabytyiy-bel-giiyskiiy-geniiy-sproektiroval-internet-eshie-v-19-veke_1 1406220842_Taiyna-zagadochnoiy-peshery-u-ozera-Bol-shoiy-Koliger-na-Kamchatke_1 1406552420_Pervyiy-lunohod-sovetskiiy-kosmicheskiiy-korabl-Lunohod-1_12

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Японское цунами отнесло морских обитателей к побережью Северной Америки

25.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Японское цунами отнесло морских обитателей к побережью Северной Америки

Цунами, вызванное самым мощным землетрясением в истории Японии, привело к обширной «миграции» морских обитателей к противоположному побережью Тихого океана. Американские ученые изучили биоту, населяющую обломки объектов с японского берега, и обнаружили там популяции 289 видов живых организмов. Статья опубликована в журнале Science.

:

В 2011 году у восточного побережья японского острова Хонсю произошло мощнейшее в истории страны землетрясение магнитудой в 9 (по некоторым подсчетам — 9,1) баллов. Землетрясение также вызвало сильное цунами (его высота достигала 40 метров), которое привело к массивному загрязнению Тихого океана обломками объектов, находившихся на побережье: например, пирсов и рыболовных барж. Впоследствии, эти обломки отнесло из восточной части океана в западную и центральную части: некоторые фрагменты разрушений были обнаружены, например, у западного побережья Северной Америки.

Японское цунами отнесло морских обитателей к побережью Северной Америки

Рыболовные баржи, пришвартованные к берегу, а также основания пирсов и морские буйки могут служить местом обитания многих морских организмов: от протистов и беспозвоночных до мелких популяций рыб. Авторы новой работы обнаружили, что обломки объектов с берега Японии перенесли с собой и всю населяющую их фауну: на семь тысяч километров от их изначального места обитания.

Ученые изучили 634 объекта, принесенных с западного побережья Японии: рыболовную пристань и баржу, обломки деревьев и множество буйков. Исследователи обнаружили популяции 289 видов организмов, среди которых гигантская устрица (Crassostrea gigas), вид морского блюдечка Siphonaria sirius, а также популяция полосатых опленгатов (Oplegnathus fasciatus).


Большинство организмов были обнаружены внутри и на поверхности рыболовного судна из порта японского города Мисава, которое вынесло к берегу американского штата Орегон в июне 2012 года.

Привычное место обитания всех найденных организмов — западная часть Тихого океана, что, по мнению ученых, означает, что к берегам Северной Америки они попали именно из Японии.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Америки, морских, обитателей, отнесло, побережью, Северной, цунами, Японское

Похожие сообщения:

?>