Японское цунами отнесло морских обитателей к побережью Северной Америки

В 2011 году у восточного побережья японского острова Хонсю произошло мощнейшее в истории страны землетрясение магнитудой в 9 (по некоторым подсчетам — 9,1) баллов. Землетрясение также вызвало сильное цунами (его высота достигала 40 метров), которое привело к массивному загрязнению Тихого океана обломками объектов, находившихся на побережье: например, пирсов и рыболовных барж. Впоследствии, эти обломки отнесло из восточной части океана в западную и центральную части: некоторые фрагменты разрушений были обнаружены, например, у западного побережья Северной Америки.

Рыболовные баржи, пришвартованные к берегу, а также основания пирсов и морские буйки могут служить местом обитания многих морских организмов: от протистов и беспозвоночных до мелких популяций рыб. Авторы новой работы обнаружили, что обломки объектов с берега Японии перенесли с собой и всю населяющую их фауну: на семь тысяч километров от их изначального места обитания.

Ученые изучили 634 объекта, принесенных с западного побережья Японии: рыболовную пристань и баржу, обломки деревьев и множество буйков. Исследователи обнаружили популяции 289 видов организмов, среди которых гигантская устрица (Crassostrea gigas), вид морского блюдечка Siphonaria sirius, а также популяция полосатых опленгатов (Oplegnathus fasciatus).



Большинство организмов были обнаружены внутри и на поверхности рыболовного судна из порта японского города Мисава, которое вынесло к берегу американского штата Орегон в июне 2012 года.

Привычное место обитания всех найденных организмов — западная часть Тихого океана, что, по мнению ученых, означает, что к берегам Северной Америки они попали именно из Японии.