Кыштымская авария



29 сентября 1957 года в 16 часов на территории химкомбината «Маяк», находившегося в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озерск), произошла первая в СССР радиационная авария — взорвалась емкость для хранения радиоактивных отходов. Катастрофа была названа Кыштымской аварией — по названию ближайшего к Челябинску-40 города Кыштым.

Взрыв произошел в емкости объемом 300 м³ из-за выхода из строя системы охлаждения. В емкости содержалось в общей сложности около 80 м³ высокорадиоактивных ядерных отходов. На момент строительства в 1950-х годах прочность конструкции не вызывала сомнений. Она находилась в котловане, в бетонной рубашке толщиной в метр.

Крышка емкости весила 560 тонн, поверх нее был уложен двухметровый слой земли. Однако даже это не смогло сдержать взрыв.

По другой, неофициальной версии, катастрофа произошла из-за ошибки сотрудников комбината, которые в бак-испаритель с горячим раствором нитрата плутония по ошибке добавили раствор оксалата плутония. При окислении оксалата нитратом выделилось большое количество энергии, что привело к перегреву и взрыву емкости.

Во время взрыва в атмосферу попало около 20 млн Ки радиоактивных веществ, часть из которых поднялись на высоту до двух км и образовали аэрозольное облако.

В течение следующих 11-12 часов радиоактивные осадки выпали на территории протяженностью 300-350 км к северо-востоку от места взрыва.

В зону радиационного загрязнения попали 23 тыс. км² с населением 270 тыс. человек в 217 населенных пунктах Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Во время ликвидации последствий аварии оказалось необходимо отселить 23 деревни с населением 10-12 тыс. человек, все здания, имущество и скот были уничтожены.

Ликвидаторами стали сотни тысяч военнослужащих и гражданских лиц.

Только в первые десять дней счет погибших от радиации пошел на сотни, всего во время работ в той или иной степени пострадали 250 тыс. ликвидаторов.

По международной шкале ядерных испытаний авария была оценена на шесть баллов. Для сравнения, седьмой уровень, максимальный, был присвоен авариям на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-1.

Чтобы избежать разноса радиации, решением правительства была образована санитарно-защитная зона, в которой хозяйственная деятельность находилась под запретом. В 1968 году на этой территории был образован Восточно-Уральский государственный заповедник.

Его посещение запрещено — уровень радиоактивности до сих пор слишком опасен для человека.

6 октября 1957 года в газете «Челябинский рабочий» появилась посвященная ему заметка, в которой, однако, об аварии не было сказано ни слова:

«В прошлое воскресенье вечером… многие челябинцы наблюдали особое свечение звездного неба. Это довольно редкое в наших широтах свечение имело все признаки полярного сияния. Интенсивное красное, временами переходящее в слабо-розовое и светло-голубое свечение вначале охватывало значительную часть юго-западной и северо-восточной поверхности небосклона. Около 11 часов его можно было наблюдать в северо-западном направлении… На фоне неба появлялись сравнительно большие окрашенные области и временами спокойные полосы, имевшие на последней стадии сияния меридиональное направление. Изучение природы полярных сияний, начатое еще Ломоносовым, продолжается и в наши дни. В современной науке нашла подтверждение основная мысль Ломоносова, что полярное сияние возникает в верхних слоях атмосферы в результате электрических разрядов… Полярные сияния… можно будет наблюдать и в дальнейшем на широтах Южного Урала».

Кыштымская авария долгое время была государственной тайной. Впервые в открытую о ней было сказано в снятых на рубеже 1980-х-1990-х гг фильмах режиссера и биолога Елены Саканян, посвященных судьбе советского биолога и генетика Николая Тимофеева-Ресовского.

Фильмы были показаны по телевидению только после того, как Саканян напрямую обратилась с просьбой о показе к Борису Ельцину.

Зато в зарубежную прессу информация просочилась уже в апреле 1958 года. Впервые об аварии сообщила одна из копенгагенских газет. Впоследствии данные об аварии фигурировали в докладе Национальной лаборатории США, биолог Жорес Медведев посвятил инциденту книгу под названием «Ядерная катастрофа на Урале», издав ее в США, также анализ аварии и ее причин провела группа американских ученых из атомного центра Оук-Риджа.

«О взрыве на «Маяке» на протяжении длительного времени общественность практически ничего не знала. Позднее, непонятно почему, авария была растиражирована в СМИ как «Кыштымская авария».

В Кыштыме по этому случаю даже недавно был установлен обелиск, хотя этот город к данному событию не имеет никакого отношения.

Да и Восточно-Уральский радиоактивный след, который образовался после 1957 года, не коснулся Кыштыма и его жителей», — рассказывал в интервью в 2009 году один из ее ликвидаторов.

Всего на «Маяке» было зарегистрировано более 30 инцидентов, сопровождавшихся радиоактивными выбросами и человеческими жертвами.