Полярные сияния на Марсе

Грубо говоря, магнитное поле Земли не дает полярным сияниям возникать над всей поверхностью планеты. У Марса нет глобального магнитного поля, так что солнечный ветер напрямую взаимодействует с его атмосферой, что в принципе может приводить к образованию сияний где угодно. Кроме того, пускай сейчас у Марса и нет магнитного поля, но когда-то оно у него имелось.

И от тех времен у красной планеты осталось наследие в виде намагниченных участков коры. Когда аппарат MAVEN обнаружил полярные сияния над Марсом, многие считали что они будут зафиксированы над этими регионами — но в реальности они слабо коррелировали с ними. Но похоже, что в некоторых марсианские полярные сияния все же могут быть связаны с намагниченными участками.

Недавно, ученые из ESA опубликовали карту марсианских полярных сияний. Она создана на основе данных, собранных Mars Express за десять лет изучения Марса. Напомню, что Mars Express обладает очень вытянутой орбитой, в апоцентре удаляясь от Марса на расстояние 10 000 километров, а в перицентре приближаясь на расстояние 300 километров. За эти десять лет во время 113 орбит аппарат проходил перицентр над неосвещенной частью Марса.

И вот, во время девяти из них его приборы зафиксировали 16 полярных сияния которые были связаны с намагниченными участками марсианской коры. Еще три сияния были обнаружены, когда аппарат смотрел на атмосферу красной планеты под углом. В этих случаях Mars Express смог заодно определить высоту их возникновения. Она составила 137 километров.



Белые кружки обозначают места сияний, красные линии — намагниченные участки марсианской коры. В основном они расположены в южном полушарии планеты

Все зафиксированные события были весьма кратковременными и длились по несколько секунд, при этом их места постоянно менялись. Напомню, что марсианские полярные сияния в основном излучают в ультрафиолетовом диапазоне, хотя согласно результатам одного исследования, в теории их можно было бы увидеть и невооруженным глазом.