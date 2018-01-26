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Над Шри-Ланкой сгорел неизвестный космический объект
26.01.2018 Части света
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Вчера на Землю в районе южной части Шри-Ланки упал фрагмент космического мусора WT1190F. Астрономы обнаружили этот объект еще в 2013 году, однако затем он был потерян до октября этого года, когда в ходе проекта по поиску астероидов Catalina Sky Survey был замечен необычный объект, который приближался к планете. Грехард Дрольсхаген из Службы околоземных объектов ЕКА и его коллеги изучили архивные снимки за последние несколько лет и выяснили, что это WT1190F, вращающийся по вытянутой орбите. По данным ученых, длина обломка — 1–2 метра, он мог попасть в космос в результате лунных миссий, в том числе программы «Аполлон». :
По данным астронома Джонатана Макдауэлла, из обсерватории в Коломбо (столица Шри-Ланки), фрагмент вошел в верхние слои атмосферы со скоростью 39 тысяч км/ч. Макдауэлл также полагает, что объект может быть возможным «потомком» лунной миссии — фрагментом разгонного блока АМС НАСА Lunar Prospector, запущенной к Луне в 1998 году. По мнению астронома, он может быть связан и с японской АМС «Нозоми», которая должна была изучить Марс, однако в 1998 году в ходе маневра была выведена на нерасчетную орбиту вокруг Солнца.
Наблюдения показали, что следов в небе над Шри-Ланкой, либо каких-то обломков на побережье не было, что может означать, что фрагмент сгорел в атмосфере. Тем не менее, наблюдать его падение ученому помешали погодные условия — облачность в Коломбо.
Во время падения объекта специалисты из ЕКА и НАСА проводили тестирования работоспособности систем быстрого обнаружения астероидов.
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