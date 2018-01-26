Над Шри-Ланкой сгорел неизвестный космический объект

По данным астронома Джонатана Макдауэлла, из обсерватории в Коломбо (столица Шри-Ланки), фрагмент вошел в верхние слои атмосферы со скоростью 39 тысяч км/ч. Макдауэлл также полагает, что объект может быть возможным «потомком» лунной миссии — фрагментом разгонного блока АМС НАСА Lunar Prospector, запущенной к Луне в 1998 году. По мнению астронома, он может быть связан и с японской АМС «Нозоми», которая должна была изучить Марс, однако в 1998 году в ходе маневра была выведена на нерасчетную орбиту вокруг Солнца.

Наблюдения показали, что следов в небе над Шри-Ланкой, либо каких-то обломков на побережье не было, что может означать, что фрагмент сгорел в атмосфере. Тем не менее, наблюдать его падение ученому помешали погодные условия — облачность в Коломбо.

Во время падения объекта специалисты из ЕКА и НАСА проводили тестирования работоспособности систем быстрого обнаружения астероидов.