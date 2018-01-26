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Ученые показали видео падения модуля Philae на комету Чурюмова-Герасименко

26.01.2018 Части света   Нет комментариев


Европейское космическое агентство показало анимацию драматического спуска на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко модуля Philae от материнской станции Rosetta. Видео приурочено к годовому юбилею этого события, произошедшего 12 ноября 2014 года.

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На видео показан семичасовой спуск модуля Philae и его двухчасовые попытки закрепиться на поверхности кометы, в ходе которых аппарат три раза сталкивался с ядром кометы. Анимация основана на данных научных инструментов, полученных впоследствии специалистами миссии Rosetta. Реконструкцию траектории Philae ученые произвели при помощи численного моделирования.

Миссия Rosetta координируется ЕКА при участии его членов-государств и НАСА. Полученные данные необходимы для объяснения процессов эволюции Солнечной системы и появления воды на Земле. Миссия включает орбитальный аппарат и спускаемый зонд. Посадку на поверхность кометы Чурюмова-Герасименко зонд Philae совершил 12 ноября 2014 года.

Ученые показали видео падения модуля Philae на комету Чурюмова-Герасименко

Это была первая мягкая посадка тела с Земли на ядро кометы. В ее ходе модуль несколько раз отскочил от поверхности кометы. Потом Philae все же удалось закрепиться на ней в районе под названием Abydos в тени огромного валуна, который закрывал его солнечные батареи. После того как у аппарата закончилась энергия, регулярная связь с ним была прервана.

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Метки:  Philae, комету, модуля, падения, показали, Ученые, Чурюмова-Герасименко

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