Слушая звезды, можно узнать больше об их истории

«Сейсмологи следят за землетрясениями, чтобы лучше понять внутренний состав нашей планеты. Мы используем звездотрясения, чтобы лучше понять, из чего состоят звезды», — говорит Дэннис Стелло, один из исследователей Университета Нового Южного Уэльса (Австралия).

«Наше новое исследование предоставляет первое доказательство эффективности использования подобного метода для изучения процессов, которые происходили миллиарды лет назад, когда Вселенная только начиналась».

Послушать, как звучат звездотрясения, можно по этой ссылке.

Запись таких явлений для простых обывателей может показаться обычным фоновым шумом космоса, однако для ученых она может содержать очень полезную информацию. В рамках последнего исследования ученые изучили 48 звезд класса красный гигант, находящихся в двух древних звездных скоплениях внутри Млечного Пути. Ученые считают, что одно скопление было образовано более 2 миллиардов лет назад, другое – более 8 миллиардов лет.

«Звездные ясли» — скопление гигантских облаков газа и пыли, сталкивающихся между собой и образующих звездные скопления – на самом деле очень сложно изучать напрямую. Почему? Как раз из-за высокой плотности содержащихся в них газа и пыли. Поэтому вместо обычного метода поиска источника природы звезд астрономам пришлось приноровиться использовать другой – в буквальном смысле слушать то, что им «говорят» древние скопления звезд.

«Польза от прослушки древних звездных скоплений заключается в том, что в получаемых данных исключаются помехи от газа и пыли, но при этом звезды сохраняют некую сигнатуру своих первоначальных состояний, когда они еще находилась в облаке, в котором были рождены», — говорит Стелло.

Используя космическую обсерваторию «Кеплер» команда исследователей в течение 4 лет вела наблюдение за звездотрясениями и другими колебаниями. В конечном итоге это позволило ученым выяснить, что угол вращения у 70 процентов наблюдаемых звезд оказался выровненным.

«Результаты для нас оказались неожиданными: мы обнаружили, что вращение большинства звезд были выровнены относительно друг друга», — говорит Стелло.

«Ранее предполагалось, что сильная турбулентность способна повлиять на энергию вращения облаков, в которых формируются звезды, и помешать такому выравниванию».

Какую пользу это может принести в будущем? Во-первых, это позволяет по-иному взглянуть на все эти «звездные ясли», а во-вторых, открывает новую возможность понять, как могла выглядеть Вселенная несколько миллиардов лет назад.

«Удивительно, что отпечатки изначальных состояний звезд даже спустя миллиарды лет могут быть определены и изучены. И все благодаря анализу колебаний звезд, находящихся во многих световых годах от нас», — говорит Стелло.

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