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Загадочные джеты на Энцеладе могли возникнуть из-за космического столкновения
27.01.2018 Части света
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Южный полюс Энцелада был ранен в результате какого-то космического столкновения. И он истекает кровью, только в жилах у него водяной пар. Так аллегорично выразились ученые о возможной причине бьющих гейзеров на Южном полюсе Энцелада – одного из самых знаменитых и самых таинственных спутников Сатурна.
По предположению ученых, космическая глыба могла врезаться южный полюс Энцелада менее ста миллионов лет тому назад.
На сегодняшний день область вблизи Южного полюса Энцелада является одной из самых больших загадок во всей нашей Солнечной Системе. Бющие здесь из ледяной поверхности гейзеры выпускают в окружающее космическое пространство водяной пар и частички льда, а также большое количество тепловой энергии. По последним данным исследований, тепловые выбросы в этой области приблизительно на 10 гигаватт выше, чем предполагалось ранее. Мощность этой тепловой энергии можно сравнить с суммарной мощностью 4000 ветряных двигателей, работающих на полную силу. В то же время, остальная часть луны является весьма холодной и относительно гомогенной. :
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