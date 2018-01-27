Загадочные джеты на Энцеладе могли возникнуть из-за космического столкновения

Вчера на Землю в районе южной части Шри-Ланки упал фрагмент космического мусора WT1190F. Астрономы обнаружили этот объект еще в 2013 году, однако затем он был потерян до октября этого года, когда в ходе проекта по поиску астероидов Catalina Sky Survey... Подробнее