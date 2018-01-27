Реклама

Gallery

1383126662_thumb_global-nyiy-telekinez_1 1390213981_thumb_85-000-kilometrov-na-velosipede 1394564941_naiyden-istochnik-bol-shinstva-marsianskih-meteoritov 1404490501_thumb_uchienye-reshili-prolit-svet-na-strannyiy-sputnik-saturna-yapet 1409677205_istoriya-v-fotografiyah_19 1410502861_krasota-tumannosti-laguna 1403589436_Na-Marse-sushestvuet-Kamennaya-zhizn_7 1406710622_thumb_Biologiya-very_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Загадочные джеты на Энцеладе могли возникнуть из-за космического столкновения

27.01.2018 Части света   Нет комментариев

Загадочные джеты на Энцеладе могли возникнуть из-за космического столкновения

Южный полюс Энцелада был ранен в результате какого-то космического столкновения. И он истекает кровью, только в жилах у него водяной пар. Так аллегорично выразились ученые о возможной причине бьющих гейзеров на Южном полюсе Энцелада – одного из самых знаменитых и самых таинственных спутников Сатурна. 
По предположению ученых, космическая глыба могла врезаться южный полюс Энцелада менее ста миллионов лет тому назад.
На сегодняшний день область вблизи Южного полюса Энцелада является одной из самых больших загадок во всей нашей Солнечной Системе. Бющие здесь из ледяной поверхности гейзеры выпускают в окружающее космическое пространство водяной пар и частички льда, а также большое количество тепловой энергии. По последним данным исследований, тепловые выбросы в этой области приблизительно на 10 гигаватт выше, чем предполагалось ранее. Мощность этой тепловой энергии можно сравнить с суммарной мощностью 4000 ветряных двигателей, работающих на полную силу. В то же время, остальная часть луны является весьма холодной и относительно гомогенной.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  возникнуть, Загадочные, космического, столкновения, Энцеладе

Похожие сообщения:

?>