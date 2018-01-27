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НЛО устраивают световое шоу над Невадой в США

27.01.2018 НЛО   Нет комментариев


Очевидцы из города Логандейл, американского штата Невада, сообщают о регулярном появлении в вечернем небе ярких светящихся объектов.

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Очередное появление НЛО удалось снять на видео. В небе над долиной появилось два ярких объекта, которые зависли в небе. Через какое-то время один из объектов снизил яркость свечения и начал перемещаться налево, а второй объект продолжал ярко светиться. Затем удалившийся в сторону объект неожиданно увеличил яркость свечения, а остававшийся на месте второй объект, наоборот снизил яркость.

НЛО устраивают световое шоу над Невадой в США

Затем оба объекта исчезли и автор прекратил съемку. Жители города сообщают, что подобные шоу в последнее время здесь происходят довольно часто.

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Метки:  Невадой, световое, устраивают

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