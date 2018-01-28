В Германии обнаружен опасный для человека древесный гриб

По мнению специалистов, он способен вызывать болезни дыхательной системы, которые тяжело переносятся не только людьми, но и животными. Речь идет о виде Cryptostroma corticale.

Сотрудник Тюрингского института леса Хорст Шпроссман отметил, что инфекция спор гриба приводит к рефлекторному кашлю, кроме того, через несколько часов у человека поднимается температура тела. Споры Cryptostroma corticale распространяются ветром и могут попадать в легкие через вдох.

Жалобы у больных появляются спустя примерно восемь часов после контакта с возбудителем. Впервые опасный гриб был обнаружен в Германии в 2005 году в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Позднее его видели в земле Северный Рейн — Вестфалия, а также в Гессене. Cryptostroma corticale слущивает кору растения, окрашивая древесину черным цветом. В связи с распространением гриба ученые призывают местных жителей к мерам предосторожности при контакте с деревьями, на которых растет опасный гриб.