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Ученые научились разговаривать с белухами
28.01.2018 Что от нас скрывали
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Ученым на Чукотке впервые удалось воспроизвести белухам связные фрагменты сигналов, издаваемых их сородичами, и получить «ответ», сообщается на сайте научной программы «Белуха — белый кит». :
Исследовательская работа проводилась на Чукотке, в Анадырском лимане. Как рассказал старший научный сотрудник Института океанологии РАН Роман Беликов, в течение месяца белух снимали на видео— и фотокамеры, а также записывали их голоса с помощью нескольких гидрофонов.
Приборы спускали отвесно в воду в импровизированной защитной скорлупе. Запись велась сразу на несколько каналов и ночью, когда стихали шумы. По словам Беликова, несмотря на довольно большие различия в речи представителей разных популяций, от белух удалось получить ответ на проигранную запись.
«Например, излучался сигнал животного, довольно молодого белушонка, который находится сейчас в Белом море, или сигналы беломорских животных, или анадырских, — и белухи отвечали», — рассказал ученый.
Сейчас исследования проводятся в пилотном режиме.
«Однако, возможно, через какое-то время нам удастся пообщаться с белыми китами. Или даже понять, о чем говорят белухи», — отметил Беликов.
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