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Мумия певицы из Эрмитажа оказалась жрецом-кастратом

28.01.2018 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Мумия певицы из Эрмитажа оказалась жрецом-кастратом

Хранившаяся в Эрмитаже древнеегипетская мумия певицы на самом деле оказалась жрецом по имени Па-кеш, который также являлся начальником привратников фараона. Это выяснилось в результате комплексного обследования мумии, возраст которой составляет примерно 2,5 тысячи лет.  
О результатах обследования рассказал заведующий отделом Древнего Востока Государственного Эрмитажа Андрей Большаков на пресс-конференции, состоявшейся 3 октября.
По словам эксперта, нераспеленутые мумии практически неотличимы друг от друга, что часто приводит к путанице, особенно при продаже. Раньше мумии хранились в Кунсткамере, а в Эрмитаж попали только после 1917 года.
Кастрация Па-кеша, по мнению Большакова, представляет собой уникальное явление. Прижизненное удаление тестикул не являлось практикой древнего Египта, также нехарактерно было для этой страны и удаление данных частей тела и в процессе мумификации.
Экспертов поразило и качество зубов мумии, которые сохранились в количестве 30 штук и все были здоровы. Исходя из степени стирания зубов, специалисты установили, что Па-кеш погиб в возрасте примерно 35 лет.
На теле жреца не нашли никаких украшений или амулетов, кроме накладок на глаза миндалевидной формы, которые по плотности соответствовали костной ткани. Вероятнее всего, они были сделаны из фарфора или фаянса.
Всего в Отделе Востока в Эрмитаже хранятся два саркофажных комплекса. Один из них, как считалось ранее, принадлежал замужней женщине по имени Бабат, которая была певицей в храме Амона-Ра, а второй Па-кешу. Оба комплекса датируются периодом XXV-XXVI династий (около 755 — 525 годов до н.э.) и происходят из столичного фиванского некрополя. Мумию Бабат теперь предстоит найти.

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Метки:  жрецом-кастратом, оказалась, певицы, Эрмитажа

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