Планета Х была «украдена» Солнечной системой

«Я являюсь поклонником теории рождения планет-гигантов в дальней части протопланетной туманности, однако подобный сценарий рождения «девятой планеты» наиболее малореалистичен – ее рождение на месте потребовало бы гигантский протопланетный диск массой в 1,2 Солнца, который не мог быть стабильным в принципе. Остается два варианта – она могла быть выброшена на окраины Солнечной системы или быть украдена у другой звезды», — рассказывает астроном.

Загадка девятой планеты

В начале января два известных планетолога, Константин Батыгин и Майкл Браун, объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной «планеты икс» – девятой (или десятой, если считать Плутон) планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 41 миллиард километров и весящей в десять раз больше, чем Земля.

Из-за огромного расстояния до этой планеты (один оборот вокруг Солнца «планета икс», по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет) ученые пока не знают, где она находится. Кроме того, нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

По словам Батыгина, даже те скудные данные об ее облике и орбите, которые сейчас имеются у ученых, позволяют говорить о своеобразном «криминальном» прошлом Солнечной системы или о ее «жестоком» обращении с своими собственными детьми-планетами, благодаря которому «планета икс» была изгнана на окраины нашей планетарной семьи.

И тот и другой сценарий, как отмечает русско-американский астрофизик, требует одной важной вещи – Солнце должно было родиться внутри густонаселенных звездных яслей, где его соседями были десятки и сотни молодых звезд, расположенных всего в нескольких световых годах от нашего светила.

Звезда из Гарлема

В первом случае Солнце должно было украсть планету у другой звезды, с которой оно сблизилось во время своих первых странствий по космосу. Во втором случае гравитационные взаимодействия с другими светилами могли выбросить «планету икс» из ближней к Солнцу части протопланетного диска, где она родилась, на ее текущую позицию за орбитой Плутона.

Что интересно, подобный сценарий, как отмечает Батыгин, говорит в пользу того, что изначально Солнечная система могла обладать не четырьмя, а пятью газовыми гигантами, один из которых – «планета икс» был изгнан на окраины в первые 100 миллионов лет жизни Солнечной системы.

Идея «захвата» планеты, по словам Батыгина, больше интересна сама по себе, но она менее вероятна с точки зрения расчетов, чем выброс «планеты икс» на окраины Солнечной системы. С другой стороны, идея «катапультирования» газового гиганта не лишена проблем, так как она не совместима с существованием так называемой «поздней тяжелой бомбардировки» – периода интенсивного «обстрела» Земли и прочих планет земной группы астероидами и кометами, что случилось примерно 3,8 миллиарда лет назад.

Поэтому, точный ответ на вопрос, как именно родилась «планета икс», мы, скорее всего, сможем получить только тогда, когда астрономы точно узнают, где она находится, и изучат ее химический и изотопный состав.

«Открытие девятой планеты возвращает науку о Солнечной системе в прежнее состояние – теперь у нас опять есть головоломка с кучей несовпадающих деталей, которые нужно как-то объединить в единое целое. Это, вероятно, связано с тем, что та часть этого паззла, которая является девятой планетой, еще не была изучена, и поэтому нам остается лишь спекулировать, чем она является. Я хотел бы перестать спекулировать и получить некоторую ясность в этом вопросе», — заключает Батыгин.