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В космосе сфотографировали «Космическую змею»

29.01.2018 Части света   Нет комментариев

В космосе сфотографировали "Космическую змею"

Астроном-любитель из США получил фотографии необычной «космической змеи» – S-образной темной туманности Barnard 72 в созвездии Змееносца, удаленной от нас на 650 световых лет, сообщает Space.com

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«Это небольшая, но хорошо заметная узкая «змейка» из космической пыли, которая ползет по ленте Млечного Пути с северо-северо-востока, со стороны «ковша» туманности Трубки», — рассказывает Джон Чумак (John Chumack), профессиональный фотограф и астроном-любитель, чьи слова приводит Space.com.

Туманность Змеи, или Barnard 72, является одной из ближайших к нам пылевых темных туманностей, состоящих по большей части из холодного газа и пыли, благодаря чему они не пропускают свет и ряд других видов электромагнитного излучения. Когда внутри таких объектов появляются зоны нестабильности, газ и пыль в них «сбиваются в комки» и превращаются в звездные ясли, где одновременно формируются десятки и сотни новых звезд.

Эта космическая «змея» и ее сосед – туманность Трубки (Barnard 78) – являются частью более крупного объекта – туманности Черной Лошади, крупнейшей темной туманности на ночном небе Земли. Сама по себе она является частью так называемого «Великого Провала» – группы темных молекулярных облаков, закрывающих от нашего взора значительную часть рукава Стрельца. Общая масса газа и пыли в этих облаках, по текущим оценкам, превышает миллион масс Солнца.

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