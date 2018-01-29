В космосе сфотографировали «Космическую змею»

«Это небольшая, но хорошо заметная узкая «змейка» из космической пыли, которая ползет по ленте Млечного Пути с северо-северо-востока, со стороны «ковша» туманности Трубки», — рассказывает Джон Чумак (John Chumack), профессиональный фотограф и астроном-любитель, чьи слова приводит Space.com.

Туманность Змеи, или Barnard 72, является одной из ближайших к нам пылевых темных туманностей, состоящих по большей части из холодного газа и пыли, благодаря чему они не пропускают свет и ряд других видов электромагнитного излучения. Когда внутри таких объектов появляются зоны нестабильности, газ и пыль в них «сбиваются в комки» и превращаются в звездные ясли, где одновременно формируются десятки и сотни новых звезд.

Эта космическая «змея» и ее сосед – туманность Трубки (Barnard 78) – являются частью более крупного объекта – туманности Черной Лошади, крупнейшей темной туманности на ночном небе Земли. Сама по себе она является частью так называемого «Великого Провала» – группы темных молекулярных облаков, закрывающих от нашего взора значительную часть рукава Стрельца. Общая масса газа и пыли в этих облаках, по текущим оценкам, превышает миллион масс Солнца.