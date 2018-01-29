Найдены 20 экзопланет потенциально пригодные для жизни

Зона обитаемости — условная область орбит, внутри которой на планете достаточно тепло и не жарко, чтобы на поверхности ее могла существовать вода в жидком состоянии.

Из этих 216 планет ученые отобрали 20 планет, максимально похожих на Землю. «Обнаружение новых землеподобных планет, на которых могли бы обитать люди или другие формы жизни настолько манит, что возбуждает ваше любопытство», — пояснила член команды Натали Хинкель.

Чтобы отнести планету к зоне обитаемости, ученым пришлось проанализировать такие ее параметры, как размер, расстояние до звезды, и тип самой звезды.