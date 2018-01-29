Реклама

Gallery

1400035322_novuyu-zemlyu-sogrevayut-tri-solnca 1402758722_thumb_predskazannyiy-krizis 1410170581_thumb_listaya-arhivy-nerazgadannye-taiyny-gory-kaiylas_6 1397925364_thumb_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-2_17 1401367868_10-samyh-zagadochnyh-snimkov-v-mire_22 1406552583_thumb_Kitaiyskiiy-lunohod-prislal-pervuyu-panoramu-s-mesta-posadki_3 1408899062_Golograficheskaya-model-Vselennoiy-i-sinhronizmy 1409269863_thumb_Razvenchivaem-mify-o-srednevekovyh-dospehah_3

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Найдены 20 экзопланет потенциально пригодные для жизни

29.01.2018 Части света   Нет комментариев

Найдены 20 экзопланет потенциально пригодные для жизни

Астрономы из Университета Аризоны насчитали 216 экзопланет, найденные в последние годы при помощи телескопа Kepler, которые лежат внутри так называемой зоны обитаемости.

:

Зона обитаемости — условная область орбит, внутри которой на планете достаточно тепло и не жарко, чтобы на поверхности ее могла существовать вода в жидком состоянии.

Из этих 216 планет ученые отобрали 20 планет, максимально похожих на Землю. «Обнаружение новых землеподобных планет, на которых могли бы обитать люди или другие формы жизни настолько манит, что возбуждает ваше любопытство», — пояснила член команды Натали Хинкель.

Чтобы отнести планету к зоне обитаемости, ученым пришлось проанализировать такие ее параметры, как размер, расстояние до звезды, и тип самой звезды.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Найдены, потенциально, пригодные, экзопланет

Похожие сообщения:

?>