НЛО заметили в американском штате Вашингтон



В американском штате Вашингтон Райан Вехнер установил камеру на штатив, что бы произвести панорамную съемку окружающего ландшафта, а просматривая сделанную запись, обнаружил, что на видео попал НЛО.

«Только не говорите, что это птица. Я находился там в этот момент и никаких птиц там не пролетало. Этот объект летит слишком быстро для птицы. У него нет ни крыльев, ни пропеллера, у него вообще ничего нет, но он летит», — говорит Райан.