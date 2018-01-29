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1383791402_v-kirse-nablyudali-nlo_1 The Milky Way, it turns out, is no ordinary spiral galaxy. According to a massive new survey of stars at the heart of the galaxy by Wisconsin astronomers, including professor of astonomy Edward Churchwell and professor of physics Robert Benjamin, the Milky Way has a definitive bar feature -- some 27,000 light years in length -- that distinguishes it from pedestrian spiral galaxies, as shown in this artist's rendering. The survey, conducted using NASA's Spitzer Space Telescope, sampled light from an estimated 30 million stars in the plane of the galaxy in an effort to build a detailed portrait of the inner regions of the Milky Way. Used with permission by: UW-Madison University Communications 608-262-0067 Illustration by: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech) 1396670761_thumb_chinovniki-i-biznesmeny-sovershili-ritual-noe-ubiiystvo-tigrov-radi-razvlecheniya_2 1397124541_kak-planety-vliyayut-na-pogodu_1 1402267502_mars-sun-special-crazy-idiocy-never-seen-before-watch-my-video-no-46 1395525243_Pyatierka-samyh-gryaznyh-informacionnyh-kampaniiy-organizovannyh-vliyatel-nymi-gruppirovkami_4 1397925181_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-3_1 1398297242_Vliyanie-na-blagosostoyanie-cheloveka-ezhednevnogo-proslushivaniya-Mocarta_1

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НЛО заметили в американском штате Вашингтон

29.01.2018 НЛО   Нет комментариев


В американском штате Вашингтон Райан Вехнер установил камеру на штатив, что бы произвести панорамную съемку окружающего ландшафта, а просматривая сделанную запись, обнаружил, что на видео попал НЛО.

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НЛО заметили в американском штате Вашингтон

«Только не говорите, что это птица. Я находился там в этот момент и никаких птиц там не пролетало. Этот объект летит слишком быстро для птицы. У него нет ни крыльев, ни пропеллера, у него вообще ничего нет, но он летит», — говорит Райан.

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Метки:  американском, Вашингтон, заметили

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