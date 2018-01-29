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НЛО заметили в американском штате Вашингтон
29.01.2018 НЛО
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В американском штате Вашингтон Райан Вехнер установил камеру на штатив, что бы произвести панорамную съемку окружающего ландшафта, а просматривая сделанную запись, обнаружил, что на видео попал НЛО.
«Только не говорите, что это птица. Я находился там в этот момент и никаких птиц там не пролетало. Этот объект летит слишком быстро для птицы. У него нет ни крыльев, ни пропеллера, у него вообще ничего нет, но он летит», — говорит Райан.
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