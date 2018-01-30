Казак, убивающий цыплят одним взглядом

Это рассказ одной женщины, клятвенно заверявшей в том, что все рассказанное ею — чистая правда:

«Это было еще до революции. Я только что окончила училище. Место учительницы получила в казачьей станице. Отвели мне квартиру. Кругом у всех соседей полно домашней птицы. Я тоже завела хозяйство: приобрела кур, посадила наседок на яйца. И вывелись цыплята — желтенькие пухленькие комочки. Нравилось мне с ними возиться. Возьмешь такого малыша в горсть и слышишь, как бьется его сердце.







Так вот, как-то раз была я во дворе, возилась со своими курами, как вдруг приходит сторож из станичного правления и зовет меня — мол, зачем-то я понадобилась станичному атаману. Прежде чем пойти, я зашла в квартиру приодеться. А когда вышла, то увидела, что мои цыпляточки так и валятся один за другим на землю, ножками немного подрыгают и издыхают.

Когда вернулась из правления, сразу кинулась к соседкам:

— Что же это такое? С чего мои цыплята подохли?

А они спрашивают:

— Сторож из станичного правления к тебе, случаем, не заходил?

— Заходил.

— Ну, так это у него глаз такой, — объясняют соседки мне. — Как взглянет, так цыплята и дохнут… Ты навяжи своим новым цыплятам на шею какие-нибудь яркие тряпочки, чтобы они сторожу в глаза бросались, тогда вред к тряпочкам и пристанет. А им-то, тряпицам, что сделается? Ты как думаешь — почему мы своим ребятишкам яркие ленточки в волосы вплетаем? От сглазу это!

Я так и сделала, но решила опыт произвести: одной половине новых цыплят навязала на шею яркую пряжу, а другой половине — нет.

Сторож опять вскоре приходил. И что вы думаете? После его ухода та половина цыплят, которой я не навязала яркие тряпочки, полностью сдохла, а другая, с тряпочками на шейках, — уцелела».

Современный русский исследователь Ю. Росциус отмечает, что «обсуждаемый феномен действительно существует, а не выдуман учеными или мистификаторами». Во времена, давно канувшие в Лету, знаменитый врач Авиценна писал: «Часто душа влияет на чужое тело так же, как и на свое собственное, — как, например, при воздействии дурным глазом».

Фома Аквинский, знаменитый в свое время философ и богослов, изучавший чародейство, пришел к выводу, что это явление как-то связано с особыми свойствами глаз, которые посредством «неизвестного излучения» умеют «заражать воздух» на значительном расстоянии.

Подобный случай убийственного, прямо скажем, «заражения воздуха» с помощью взгляда описан в книге малоизвестного литератора И. Купчинского, вышедшей в свет в самом начале двадцатого века.

«Это было в Крыму, — рассказывает автор книги. — На одной из станций мне пришлось встретить приезжего. Я только что приехал, а он выходил из станционной конторы, чтобы ехать. На глазах его была повязка, как бы защита от света. Полагая, что он страдает глазами, и имея при себе хорошее средство от воспаления глаз, я предложил ему это средство.

— Благодарю вас, — сказал незнакомец, — у меня такая болезнь, что никакие средства мне не помогут.

— Но вы все же попробуйте мое средство. Если и не поможет, то и вреда не принесет.

— Ах, — улыбнулся он, — да я и завязал глаза, чтобы, проходя сейчас по двору, где бродит много домашней птицы, не взглянуть на кур. Они попадаются тут, во дворе, на каждом шагу.

— Я вас не понимаю, — сказал я, глядя на него с удивлением.

— Знаете ли, какие у меня глаза? Стоит мне пристально посмотреть на птицу, и она падает мертвой.

— Прекрасно! Так вам можно обходиться на охоте без ружья и собаки. Или, по крайней мере, без ружья, — пошутил я.

— Вот вы шутите, а между тем я говорю вам серьезно, что это правда… Не желаете ли испытать?

— Конечно, от этого я не откажусь.

— В таком случае пойдемте, но с уговором — вы заплатите за убитую моим взглядом птицу ее хозяину.

Я согласился с ним, и мы взошли на крыльцо. Возле крыльца бродило несколько кур.

— Укажите любую, — предложил он.

Я указал на самую проворную.

Незнакомец, сняв повязку со своих глаз, устремил на нее пристальный взгляд. И что же? Курица моментально присмирела, стала вялой, повесила голову, задрожала и упала.

— Вы усыпили ее! — вскричал я, бросаясь к курице и беря ее в руки.

— Нет. Она убита. Признаюсь, я и сам не рад силе своих глаз. Однако они без моей воли приносят вред… Да что будешь делать?! До свидания, — проговорил незнакомец и уехал.

А курица так и не ожила».

Психология сглаза

Магия взгляда

Убивающие взглядом