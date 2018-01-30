Женщина, которая «притягивала» к себе золотые украшения

Героиня этой истории Надежда Львовна Н. из Москвы. Далее рассказ от ее имени:

«Первым моим золотом было колечко с рубином, которое я, будучи четырехлетним ребенком, нашла в песочнице. Потом я нашла большую цыганскую серьгу.







Мне было шесть лет, и мы отдыхали на море. Копаясь в полосе морского прибоя в поисках ракушек, я даже не догадалась, что та серьга — очень дорогая золотая вещь, и принесла ее родителям вместе с прочим «уловом».

В двенадцать лет я нашла прямо на улице кошелек, в котором не было ни одной монетки, но зато лежали два золотых обручальных кольца. Следующая находка была ровно через год. Я нашла в роще золотую брошку с тремя крупными каменьями горного хрусталя. В пятнадцать лет принесла домой найденный в парке, длинный обрывок золотой цепочки.

А в семнадцать произошло вообще невероятное событие. Родители подарили мне к окончанию школы туфельки на каблуках-шпильках. Однажды, вернувшись после прогулки в тех туфельках по улице, я обнаружила на шпильке одной из них обручальное кольцо. Оно сидело на шпильке довольно высоко, утрамбовано было на ней прочно…

И такие истории с золотом, по своей как бы воле «липнувшим» ко мне, продолжались на протяжении всей моей жизни. Вот лишь еще одна из них. Я заболела, пришлось лечь в больницу. Там меня навестил муж. Он принес конфеты, фрукты, цветы и кулечек арахиса.

Арахис, сказал он, продавали на улице прямо с машины, набирая совком из бумажных мешков. Я попросила мужа угостить арахисом всех моих соседок по палате. Он обошел вес кровати и каждой отсыпал в ладошки по горсти арахиса. В том числе и мне.

В мои подставленные ладони упало из кулька вместе с орехами широкое кольцо «чалма». Оно было смято, исцарапано, но на нем стояла проба — чистое золото.

Все было вполне объяснимо: у кого-то из тех, кто собирал арахис в метки, соскользнуло колечко с пальца и так и осталось среди орешков в мешке. Потом мешки грузили, швыряли — отсюда и деформации на кольце.

Труднее объяснить другое: почему оно попало в кулек, предназначенный изначально моим мужем полностью мне, а потом вывалилось из него именно в мои руки, хотя в палате было двенадцать женщин?!

Это только один из случаев. Их было много, очень много — разных, по-своему смешных и интересных… А напоследок я хочу сообщить (не падайте!), что моя девичья фамилия — Золотова».

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