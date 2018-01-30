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Ход истории Земли изменился под влиянием человека
30.01.2018 Что от нас скрывали
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Значительный масштаб человеческого влияния на планету изменил ход истории Земли, предполагает международная команда ученых под руководством исследователей из Университета Лестера (Великобритания).
Авторы считают, что человеческие действия изменили течение геологической истории Земли. Их масштаб подтвердил гипотезу о том, что антропоцен должен стать частью геохронологической шкалы.
Быстрые изменения на планете включают ускорение эрозии и оседания грунта; крупномасштабные химические пертурбации в циклах углерода, азота, фосфора и других элементов; значительные метаморфозы в глобальном климате и уровне моря; биотические изменения, в том числе — беспрецедентный уровень инвазии видов по всей Земле.
Это итог результатов исследования международной рабочей группы, которая изучает антропоцен с 2009 года. Изначально доклад был сделан на Международном геологическом конгрессе в Кейп-Тауне в Южной Африке. Недавно результаты и рекомендации были опубликованы онлайн в журнале «Антропоцен».
Профессор Ян Заласиуикс из Университета Лесестера говорит: «Результаты нашего исследования предполагают что антропоцен должен следовать после эпохи голоцена, которая пережила 11,7 тысячи лет относительной экономической стабильности с конца последнего ледникового периода, когда мы вошли в более нестабильную и быстро развивающуюся фазу истории нашей планеты».
«Геологически, середина XX века — наиболее вероятный момент начала антропоцена, так как тогда были зафиксированы крупные глобальные изменения во многих фундаментальных химических циклах Земли, таких как циклы углерода, азота и фосфора, и появились очень большие объемы новых материалов, таких как пластик, бетон и алюминий, которые будут строить пласт будущего».
Рабочая группа по антропоцену, которая включает геологов Яна Заласиуикса, Марка Уильямса и археолога Мэтта Эджуорта из Университета Лестера, была активна с 2009 года, анализируя аргументы в пользу официального признания антропоцена, потенциально новой эпохи в геологическом времени, где преобладает человеческое влияние на Землю.
Профессор Уотерс говорит: «Рабочая группа по антропоцену сейчас работает над этим предложением, желая найти „последний костыль» — нулевую отметку в последнем пласте, которая будет лучше всего характеризовать изменения антропоцена. Как только детальная работа будет завершена, доклад будет подвержен критике Субкомиссии по стратиграфии четвертичной системы Международной комиссии по стратиграфии».
«Гарантии успеха процесса нет. Геохронологическая шкала стабильна, и ее нелегко изменить. Каким бы ни было окончательное решение, геологическая реальность антропоцена сейчас стала явной». :
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