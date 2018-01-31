Тайна «Космических медуз»



В конце 1972 года по всему миру транслировалась новость, распространённая НАСА, о том, что три американских астронавта на пути к Луне объявили, что на панели шаттла «Аполлон 17» появился световой сигнал, сопровождаемый звуковым сигналом. Через несколько секунд они исчезли, и астронавты не смогли определить их природу. Представитель НАСА сообщил, что это не первый сигнал, во время полётов по программе Apollo фиксировали такие сигналы.

Учёные НАСА уже знали об этом явлении. Опубликованы фотографии, сделанные космонавтами: светящийся шар М. Скотта Карпентера с борта космического челнока «Аврора 7», снимки Джеймса Макдивитта с Gemini 4. Позже вышел фильм, снятый астронавтами Джеймсом Ловеллом и Фрэнком Борманом на борту Gemini 7. В нём показана большая группа светящихся объектов, летящих на высоте более 500 километров.

После публикации изображений, снятых на камеру Фрэнком Борманом на борту «Аполлона 8», документы этого типа больше не обнародовались, доступ к ним имеют только специалисты НАСА.

5 февраля 1996 года астронавты на шаттле Columbia провели The Tether Experiment (эксперимент с тросом). Помимо научно-исследовательской деятельности они запустили спутник, подсоединённый к очень длинному металлическому кабелю. Запуск был снят с нескольких камер, установленных на борту судна, в том числе УФ камер. Сразу после запуска некоторые устройства отказали.



Спутник СТС-46 TSS-1 и трос.

19-километровый трос внезапно оборвался и уплыл в открытый космос. Никто не мог объяснить этот феномен, но никто не подозревал вмешательства извне. Тем не менее, когда учёные посмотрели записи УФ камеры, они были поражены.

шары в космосе

Астронавты не заметили ничего странного, но кадры УФ камер показали совершенно другую картину: вокруг троса в различных направлениях быстро двигались светящиеся крупные объекты сферической формы. Самое удивительное в том, что невидимые объекты сопровождались гигантскими образованиями (примерно три километра в диаметре), различимыми в ультрафиолетовых лучах.

Исследователи полагают, что причиной странных явлений были энергетические поля, генерируемые мощным излучением, исходящим от неизвестных объектов. Тем не менее, эти загадочные и, по-видимому, разумные сущности никогда не приближались близко к Земле. Возможно, чтобы не подвергать её разрушающему излучению.